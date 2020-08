Alessandro Basciano è il nuovo tronista | Rivelazione inaspettata a Uomini e Donne

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne e a ufficializzarlo è una delle pagine Instagram più importanti degli ultimi mesi. L’ex tentatore nonché anche ex corteggiatore aveva già partecipato al talk show firmato Maria De Filippi, arrivando a essere la non scelta di Giulia Quattrociocche.

Basciano però, non si è tirato indietro e durante gli ultimi mesi ha deciso di stravolgere la sua vita partecipando anche a Temptation Island come tentatore. Protagonista assoluto del docu-reality è riuscito in meno di ventuno giorni a corteggiare in modo serrato Valeria Liberati, ormai ex fidanzata di Ciavy.

Poche ore fa però, è arrivata l’indiscrezione che tantissime fan del programma di Uomini e Donne aspettavano da mesi: Il trono.

Alessandro Basciano è il nuovo tronista

I fan dell’ex tentatore puntavano al trono già dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore. Sperando che dopo la non scelta di Giulia Quattrociocche, Maria De Filippi scegliesse lui come nuovo tronista. A causa del Covid-19 e dei problemi di gestione legati alla pandemia, Alessandro Basciano non è stato più chiamato, decidendo comunque di partecipare a Temptation Island.

All’interno del villaggio delle fidanzate però, Alessandro si è distinto per il suo modo di fare e per il corteggiamento serrato fatto a Valeria Liberati. Tra i due infatti, è nata subito una grandissima intesa che, è aumentata con il passare dei giorni fino ad arrivare a un bacio che, ha messo definitivamente fine alla storia tra Valeria e Ciavy. Nonostante tra di loro ci fosse una grandissima sintonia, i due hanno preferito rimanere amici. La ex fidanzata di Ciavy infatti, ha preferito prendersi del tempo per sé stessa piuttosto che intraprendere una relazione in maniera affrettata.

Da corteggiatore a tronista

Durante la mattinata di oggi però, dalla pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover” è arrivata un’inaspettata conferma che ha piacevolmente colpito i fan di Uomini e Donne e di Temptation Island.

L’autore della pagina ha infatti affermato che Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista. Lui insieme agli altri due ragazzi su tre che, verranno scelti direttamente dai telespettatori.

A completare l’ultimo trono rimasto sembrerebbe infatti esserci una donna che, al momento ancora non è stata scelta dagli autori di Uomini e Donne.