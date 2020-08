Calciomercato Cagliari – Situazione trattative in entrata e in uscita

By

In casa Cagliari si cerca di mettere a disposizione di mister Di Francesco una rosa di buon livello per affrontare la nuova e ambiziosa stagione.

Si sta trattando nelle ultime ore lo scambio con l’Inter per Nainggolan, i nerazzurri avrebbero individuato in Nandez un possibile rinforzo per il centrocampo richiesto da mister Conte.

Nahitan Nandez ha una clausola rescissoria da 37 milioni di euro e Marotta metterebbe sul piatto l’intero cartellino di Radja Nainggolan, di rientro a Milano proprio dopo il prestito in Sardegna, e pupillo del neo tecnico Di Francesco che vorrebbe averlo a disposizione.

I gialloblu stanno osservando Razvan Marin, di proprietà dell’Ajax, che non ha avuto molto spazio nella scorsa stagione. I rossoblu valuterebbero un prestito con diritto di riscatto che agli olandesi non fa impazzire ma sarebbe presa in considerazione visto i 12,5 milioni spesi.

Altro obiettivo a cui si guarda è Jorge Benguché, attaccante classe ’96 di proprietà del Club Deportivo Olimpia, seguito da tempo e consigliato da Suazo, l’attaccante è valutato 1,5 milioni di euro