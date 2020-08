Film Stasera in Tv – I sogni segreti di Walter Mitty – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film I sogni segreti di Walter Mitty. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Ben Stiller con Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine nei ruoli principali. Terzo film tratto dal racconto The Secret Life of Walter Mitty scritto da James Thurber nel 1939. Il film è un remake del film del 1947 Sogni proibiti, prodotto da Samuel Goldwyn e diretto da Norman Z. McLeod, seppure con uno sviluppo della trama completamente diverso. Infatti, mentre il film del 1947 aveva una trama gialla-noir, quello del 2013 è in buona parte un road movie.

I sogni segreti di Walter Mitty – Trama

Un uomo dalla vita ordinaria lavora per la rivista Life ed è segretamente innamorato della collega Cheryl. Fugge dalla propria esistenza mediocre sognando grandi imprese ad occhi aperti, ma l’improvvisa sparizione di una fotografia per l’ultima copertina del rotocalco lo spinge ad affrontare la più grande avventura della sua storia: andare alla ricerca del negativo, ovunque esso sia. Nell’impresa, viene accompagnato da un improbabile impiegato di un servizio di appuntamenti online.

I sogni segreti di Walter Mitty – Trailer Video

I sogni segreti di Walter Mitty – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Secret Life of Walter Mitty

Genere: Commedia

Durata: 1h 55m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Ben Stiller

Cast: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine, Patton Oswalt, O’lafur Darri O’lafsson

I sogni segreti di Walter Mitty – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD), alle ore 21.25 di oggi lunedì 10 Agosto 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine delle repliche di Little Big Italy, trasmissione in cui lo Chef Francesco Panella cerca il miglior ristorante di cucina italiana in una città all’estero.