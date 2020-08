Meteo, arriva la CANICOLA: ecco le previsioni per domani martedì 11 agosto 2020

By

Secondo le previsioni Meteo per domani martedì 11 agosto 2020 ci sarà caldo intenso per tutta la giornata, soprattutto sulla Val Padana, lungo il litorale tirrenico. Nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia e sui settori interni dell’Appennino.

Nord: previsioni domani martedì 11 agosto 2020

Come prevede il Meteo domani sarà tempo stabile con cieli soleggiati e caldo afoso su tutte le regioni settentrionali. Sono attesi brevi temporali di calore durante le ore pomeridiane e in serata su Alpi, Prealpi, Piemonte occidentale e alta Lombardia. Temperature in crescita.

Centro: previsioni domani martedì 11 agosto 2020

Giornata tipicamente estiva caratterizzata da tanto sole e caldo ovunque. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi degli annuvolamenti sull’Abruzzo con qualche pioggia di debole intensità. Temperature stabili.

Sud e Isole: previsioni domani martedì 11 agosto 2020

Ci saranno condizioni di bel tempo su tutto il meridione, fatta eccezione di qualche occasionale rovescio sui rilievi peninsulari e su parte del litorale tirrenico durante il pomeriggio. Alla sera potrebbe durare il mal tempo su Puglia e sui rilievi calabresi. Temperature stabili.