Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 11 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 11 agosto 2020. Siamo già a martedì! Cosa svelerà l’astrologo più amato d’Italia per questa giornata? Chi, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, avrà l’umore alle stelle? Il Leone sarà piuttosto giù di corda, la Vergine al contrario sarà ancora molto dinamica. La Bilancia è sommersa da dubbi ed esitazioni, mentre lo Scorpione potrebbe avere un calo di forma. Per scoprire di più, ti invito a leggere il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 11 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai ancora un po’ giù di corda. In questi giorni pare proprio che tu sia arrabbiato con qualcuno. I giovani potrebbero aver litigato con un amico, mentre i più grandi stanno avendo dei problemi di lavoro. Forse non si sentono parte del team, avrebbero voglia di avviare un progetto, un’attività per conto proprio. Sono stanchi di subire critiche e giudizi dagli altri o di lavorare insieme a gente inesperta.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 11 agosto 2020: Vergine

Si prospetta un’altra giornata stimolante, per cui ti converrà fare più cose nelle prossime 24 ore e rallentare un po’ di più mercoledì e giovedì. Di tanto in tanto sale la stanchezza, forse anche un po’ di agitazione, ma è normale considerato il fatto che non stacchi la spina da mesi! Agosto permetterà di fare incontri molto intriganti e di recuperare in amore.

Oroscopo domani martedì 11 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovresti evitare ogni forma di provocazione. In amore dovrai cercare di ignorare i problemi di un rapporto che non si decide a decollare oppure ti tocca fare buon viso a cattivo gioco. Anche il lavoro continua a non darti certezze, ma tu hai imparato bene a dissimulare i tuoi timori e a nasconderti dietro una perfetta diplomazia!

Oroscopo domani martedì 11 agosto 2020: Scorpione

Come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani, proprio come è accaduto lunedì, vivrai un piccolo calo di forma. Forse salirà anche un po’ di inquietudine, anche se continui a essere molto attivo per quel che riguarda il futuro. Meno male che Ferragosto sarà promettente:qualcuno farà un incontro molto speciale; qualcun altro, invece, si riavvicinerà un vecchio amore. Tieni duro che da mercoledì le cose miglioreranno!