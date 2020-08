Ricetta insalata pantesca: ingredienti, preparazione e consigli

L’insalata pantesca è una ricetta tradizionale dell’isola di Pantelleria. Un piatto colorato e fresco, un trionfo di sapori mediterranei: su una base di patate e pomodorini ritroverete le dolci e croccanti cipolle rosse, l’aromatico e pungente origano, le appetitose olive e i tipici capperi sotto sale che rappresentano il vero vanto di questo territorio. A completare questo sapiente mix un filo di olio extravergine di oliva, meglio se siciliano.

Insalata pantesca – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Patate 400 g

Pomodori di Pachino 300 g

Capperi sotto sale di Pantelleria 30 g

Olive verdi snocciolate 50 g

Cipolle rosse 1

Aceto di vino bianco 20 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Origano secco q.b.

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Insalata pantesca – Preparazione

Per preparare l’insalata pantesca, per prima cosa lavate e lessate le patate senza sbucciarle per circa 30-35 minuti ponendole in acqua fredda salata, il tempo varia in base alla grandezza delle patate. Mondate e affettate sottilmente la cipolla. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà.

Versate in una ciotola capiente la cipolla, i pomodorini, le olive e i capperi dissalati.

Insaporite con le foglioline di basilico spezzettate con le mani e l’origano secco. Intanto le patate saranno pronte, scolatele, pelatele e lasciatele raffreddare, poi tagliatele a tocchetti. Unite le patate al resto degli ingredienti.

Condite con l’aceto di vino bianco, olio e sale a piacere. Mescolate per insaporire e servite la vostra insalata pantesca.

Insalata pantesca – Consigli utili

L’insalata pantesca si conserva in frigorifero per un paio di giorni.

Se volete arricchire l’insalata pantesca e renderla un piatto unico, potete aggiungere del pesce arrostito e spezzettato, del polpo lessato, del tonno o degli sgombri, ma anche del pollo andrà benissimo.