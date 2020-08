Calciomercato Fiorentina – Si cerca il doppio colpo dal Cagliari: ecco chi sono

Calciomercato Fiorentina che sta vivendo una giornata abbastanza tranquilla, di riflessione magari, ma non mancano alcuni approcci come quelli avuti con il Cagliari per mettere in piedi un doppio colpo.

Joao Pedro e Pisacane: ecco chi sono i calciatori che vuole la Fiorentina

I due calciatori sui quali ha messo gli occhi la Fiorentina sono l’attaccante Joao Pedro e il difensore Pisacane.

Su Joao Pedro c’è anche il Torino, ma l’offerta di 10 milioni è stata rifiutata, il Cagliari vuole racimolare 15 milioni dalla cessione del suo attaccante più prolifico dell’ultima stagione.

La Fiorentina potrebbe accontentare la società sarda, ma vuole inserire nell’affare anche il difensore Pisacane, che sarebbe un ottimo jolly per mister Iachini.

A centrocampo Ricci più due stelle

Il progetto ambizioso della Fiorentina passa per il centrocampo. Rocco Commisso ha ormai in mano il talentuoso Ricci, ma i sogni restano Lucas Torreira (per il quale si sta cercando di far abbassare le pretese dell’Arsenal) e Radja Nainggolan già ricercato lo scorso anno. Se il belga non dovesse essere ridato al Cagliari, allora Commisso è pronto ad andare alla carica con l’Inter per assicurarselo e in quel caso si potrebbero aprire nuovi scenari anche riguardanti Milenkovic.