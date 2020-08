Calciomercato Sampdoria – L’arrivo di Marco Giampaolo al Torino potrebbe fornire alla Sampdoria la possibilità di monetizzare diverse cessioni: ma potrebbe esserci poca distanza tra una serie di affari ed una sorta di “saccheggio”. Come riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, sarebbero ben quattro i giocatori – tutti nel giro della formazione titolare – chiesti dall’ex tecnico doriano al Torino. Il club granata ha fissato un incontro coi dirigenti blucerchiati che si terrà a metà di questa settimana.

Calciomercato Sampdoria – Giampaolo vuole mezza squadra, incontro col Torino

Trasferimento in blocco sulla Genova-Torino per quattro giocatori blucerchiati. È questa la prospettiva che in queste ore potrebbe concretizzarsi dopo l’assunzione di Marco Giampaolo al Torino. La situazione è a metà tra la grande opportunità di mercato ed il rischio di smantellare la squadra per la Samp. I giocatori richiesti da Giampaolo sono tutti in situazioni di mercato delicate, e la dirigenza doriana dovrà valutare bene il da farsi caso per caso.

I giocatori richiesti da Giampaolo sono quattro, uno per reparto: Bartosz Bereszysnki per la difesa, Karol Linetty per il centrocampo, Gastòn Ramirez per la trequarti, e Federico Bonazzoli per l’attacco. Scemato nel corso delle scorse ore l’interesse che c’era anche per Emil Audero. I due club si sono sentiti e hanno deciso di incontrarsi a metà di questa settimana per capire quali margini ci sono per l’operazione, sia in blocco che caso per caso. Perché se Linetty è praticamente già sicuro partente, per gli altri tre ci sono dubbi. Nei giorni scorsi si era detto che di fronte alla partenza di Linetty, Ramirez sarebbe stato trattenuto. Bonazzoli è il giocatore con maggiori prospettive di crescita, mentre per Bereszynski serve trovare un sostituto adeguato: nel coprire il ruolo Ranieri ha già dovuto adattare altri calciatori durante la scorsa stagione.