Calciomercato Lazio – Sfumato De Paul, si insegue Fofana

Il calciomercato della Lazio prosegue, con l’attesa per l’arrivo di David Silva che appare sempre più breve e con le idee piuttosto chiare per quanto riguarda il reparto offensivo, avendo messo in conto anche il possibile addio di Felipe Caicedo.

Occhi verso Udine

I rapporti tra Lazio e Udinese in campo societario sono piuttosto buoni, la stagione altalenante ma comunque positiva visto che l’obiettivo principale, la salvezza, è stato raggiunto senza particolari patemi, ha confermato le ottime qualità di alcuni dei calciatori in maglia friulana, come Rodrigo De Paul, oggetto del desiderio di diverse squadre italiane e non e autentico cuore dell’Udinese: l’argentino ha deciso di provare una nuova esperienza e anche la Lazio ha manifestato il proprio interesse nei suoi riguardi in tempi non sospetti ma la trattativa non è mai realmente partita per via della valutazione del calciatore ritenuta eccessiva da parte della dirigenza biancoceleste.

Fofana

Discorso diverso ma non troppo per quanto riguarda Seko Fofana, centrocampista poleidrico che sopratutto nel finale di stagione ha messo in mostra ottime qualità sia fisiche che atletiche e che lo ha rilanciato in ottica mercato, anche grazie a prestazioni come quella contro la Juventus, culminata con la vittoria finale contro i campioni d’Italia grazie ad una sua progressione esemplare condita da una conclusione in contropiede, con tanto di tunnel al difensore De Ligt. Anche il centrocampista franco-ivoriano ha recentemente ribadito la volontà di lasciare Udine per trovare nuovi stimoli, e anche per lui non mancano le pretendenti, come Fiorentina e Atalanta.

La Lazio ha manifestato interesse con un sondaggio e sebbene il suo ruolo non sia scoperto, il nome di Fofana è molto gradito all’allenatore Simone Inzaghi che potrebbe impiegarlo in più ruoli, sia da mediano, che da centrocampista, e nonostante la valutazione non risulti particolarmente bassa (circa 20 milioni), gli introiti extra dovuti alla Champions potrebbero permette l’innesto.