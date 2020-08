Calciomercato Genoa – L’avvento ufficiale di Daniele Faggiano al Genoa potrebbe portare in dote alcune trattative che l’ex ds del Parma stava portando avanti per gli scudati. Tra queste quella per il difensore della SPAL Kevin Bonifazi. Il calciatore, ex Torino, vorrà tornare a giocare in Serie A dopo la retrocessione della squadra estense. E il Genoa potrebbe essere la soluzione ideale.

Calciomercato Genoa – Grifone in pole per Bonifazi

Daniele Faggiano potrebbe avere già in tasca la trattativa per la sostituzione di Cristian Romero. Con l’approdo del difensore argentino alla Juventus, il Genoa avrà bisogno di un nuovo difensore centrale affidabile, bravo nel gioco aereo e in impostazione. L’identikit combacia con quello di Kevin Bonifazi. Il difensore centrale, messosi in luce col Torino, è naufragato in Serie B insieme alla SPAL. Non per suoi demeriti, chiaramente, ma cadendo in una dimensione che ne ha frenato la crescita. Stamattina il presidente del club biancazzurro Mattioli ha confermato in conferenza stampa ha confermato la volontà del giocatore di non restare in cadetteria, ma tornare a giocare in Serie A.

Queste le parole di Mattioli: “Bonifazi è della SPAL, ha un costo molto elevato, ha cinque anni di contratto ma non vorrà rimanere in B. Gli dovremo trovare una collocazione. Ci sono trattative già avviate per lui, ma molto difficilmente riusciremo a fare una plusvalenza. In entrata abbiamo bloccato 5-6 giocatori interessantissimi, che per la B saranno un valore aggiunto”. Pagato 12 milioni di Euro, dovrà essere acquistato per una cifra simile. Il Parma ci stava lavorando attraverso uno scambio con Brugman, ma lo spostamento di Faggiano al Genoa ha fatto cadere la trattativa. Che ora potrebbe riprendere dalla sponda rossoblu di Genova, sia con l’inserimento di qualche contropartita che senza. Ma il Grifone potrebbe già essere in vantaggio sulle concorrenti.