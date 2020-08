Zodiaco e passioni: bicicletta o automobile?

L’automobile e la bicicletta possono essere usate in modo del tutto complementare, nella maggior parte dei casi. Il quesito del giorno, al di là della scelta in sé di quale mezzo di locomozione si predilige, riguarda il sapere, in modo più ampio, se si preferisce la passeggiata e il rapporto con la natura e lo sport oppure la comodità e la tecnologia. Vediamo qual è l’orientamento dei 12 segni.

1)Ariete

Bicicletta. Il segno ama il rapporto primordiale con la natura, con il mare, la montagna in modo particolare, e la forza che essa gli ispira. Pertanto pedala molto e volentieri, anche per andare al lavoro.

2)Toro

È il segno della natura per eccellenza. Potendo sceglie senz’altro la bicicletta, professionale, magari, con cui compiere anche escursioni su sentieri di montagna isolati dove non c’è il traffico, lo smartphone non ha campo e lo spirito si rigenera. In genere ama molto anche il nuoto, le arrampicate, le immersioni. Cura il fisico e l’alimentazione.

3)Gemelli

La bicicletta è solo uno dei suoi tanti hobby. La due ruote gli piace, lo fa entrare in connessione con il mondo, gli fa esplorare angoli sconosciuti che soddisfano la sua curiosità e la sua voglia di scoperta. Poi c’è anche il windsurf, il canottaggio, il nuoto stile libero, il tiro con l’arco e molti altri hobby ancora. Usa l’auto solo per necessità.

4)Cancro

Pigro come pochi altri segni, ama la macchina e detesta lo sport. L’auto è il suo mondo, esattamente come la casa. Ha bisogno di sentirsi protetto nel veicolo, pertanto predilige vetture potenti e stabili, come la Golf, la Bmw, la Mercedes, che possano accogliere in tutta sicurezza anche la sua famiglia.

5)Leone

Automobile. Con cui spostarsi ovunque e trascorrere serate con amici o dedicarsi ai suoi mille interessi. Affronta anche lunghi viaggi in auto, con musica country che gli ispira relax e senso di pace con il mondo.

6)Vergine

Amando il lusso ama le macchine, sportive e potenti possibilmente. Bmw o Seat Leon soddisfano le sue esigenze, ad esempio. L’automobile è anche un modo per far capire ai suoi interlocutori qual è il suo livello di professionalità e prestigio. Inoltre, spostandosi sempre molto per lavoro, ha bisogno di veicoli veloci ed efficienti.

7)Bilancia

Auto. Elegante, possibilmente. Perché la sua raffinatezza e la sua esigenza di armonia e comfort ha bisogno di esprimersi anche a bordo di una quattro ruote, che usa per lavorare e coltivare i suoi interessi. L’ideale è una piccola berlina, da guidare con moderazione e senza strappi al motore.

8)Scorpione

Mountain bike. Segno che esprime una grande potenza e forza, ha talvolta bisogno di esprimere il suo potenziale pedalando e correndo verso il mare. Dove, nel caso della donna del segno, sotto la tuta da ciclismo, esibirà uno splendido bikini griffato ridottissimo rosso con inserti dorati. Giusto per non passare inosservata.

9)Sagittario

Automobile. Tipo spider, per viaggiare veloce e raggiungere le splendide mete da sogno che ha in mente, a partire dalla Costa Azzurra. Foulard in testa e occhiali da sole, è la perfetta diva degli anni Settanta, se donna. Indipendente e carismatica. Elegante e libera.

10)Capricorno

Auto. Potente e stabile. Tipo Audi, ad esempio. Ama la velocità e la competizione, non disdegna le sfide e potrebbe anche fare il pilota da corsa come professione. Correre gli dà emozioni positive, che lo fanno sentire forte e nutrono il suo machismo, nel caso dell’uomo del segno. I sentimenti, invece, lo fanno sentire fragile. Cosa che detesta.

11)Acquario

Libero e indipendente, ama la macchina. Di qualsiasi tipo, purché lo porti in giro, verso mete e nuove avventure. Magari in compagnia di amici, con una colonna sonora rock.

12)Pesci

Entrambi. La macchina perché nutre le sue ambizioni da leader sul luogo di lavoro, la bicicletta perché il movimento lo fa sentire a posto con se stesso. Con il suo corpo. E con la natura.