Calciomercato Inter – Voci dal Portogallo preoccupano Conte – Lazaro torna e riparte

Il calciomercato Inter il giorno dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League vive ora di preoccupazioni per il futuro di Antonio Conte a causa di voci che rimbalzano dal Portogallo, mentre Lazaro non sarà riscattato dal Newcastle ma non resterà in nerazzurro.

Dal Portogallo si parla di un interessamento per Sergio Conceicao

Sembra non trovare pace Antonio Conte nemmeno dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League battendo ieri il Leverkusen per 2-1. Le dichiarazioni rilasciate alcune settimane fa contro la proprietà sembrano aver lasciato il segno e Zhang prima dell’incontro con il suo tecnico a quanto pare si sta cautelando con sondaggi verso altri allenatori.

Il preferito della società resta Max Allegri, ma giungono notizie dal Portogallo di un sondaggio dell’Inter per l’ex Sergio Conceicao che ha vestito la maglia nerazzurra da calciatore dal 2001 al 2003 ed è reduce con il Porto dell’accoppiata campionato-coppa del Portogallo. Il 46enne è un profilo che piace molto e potrebbe essere preso in considerazione se non si troverà una soluzione con Antonio Conte.

Lazaro rientra ma è destinato a ripartire

Il laterale austriaco Valentino Lazaro non è stato riscattato dal Newcastle dove ha giocato per gli ultimi sei mesi e quindi farà ritorno a Milano, ma il suo futuro è già segnato, non resterà nerazzurro. Quest’oggi il calciatore si è incontrato a Vienna con il suo agente per fare il punto sulla sua situazione ed è stato rassicurato, su di lui infatti c’è il forte interessamento di una squadra che il prossimo anno parteciperà alla Champions League come dichiarato alla stampa dall’agente Max Hagmayr, il quale non ha voluto però dare nessun indizio su quale fosse la squadra interessata.