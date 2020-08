Milan News – Calciomercato: proseguono i contatti della dirigenza milanista con due club londinesi nel tentativo di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli per la stagione 2020/21. Il Milan è infatti in trattative con Chelsea e Tottenham per provare a portare a San Siro due giocatori in uscita dai due club di Premier League.

Milan News – Calciomercato: doppio colpo da Londra, il club ci prova

Del primo calciatore, quello del Chelsea, ne abbiamo parlato già ieri. Tiemoue Bakayoko (nella foto con la maglia del Monaco, ndr) non viene considerato un potenziale componente della prima squadra dei Blues e il suo ritorno al Milan è più di un’ipotesi. Nonostante tanti aspetti economici da limare. Oggi il quotidiano britannico The Sun riferisce che la valutazione data dal club londinese al cartellino del centrocampista francese sia di 20 milioni di Sterline, circa 22 milioni di Euro. Il Milan ha l’accordo col calciatore ma non con il Chelsea. La strada per ultimare l’affare potrebbe essere davvero lunga.

L’altro calciatore è invece Serge Aurier (nella foto con la maglia del PSG, ndr): il terzino viene considerato la prima scelta per rinforzare la fascia destra, quella in cui Conti e Calabria non hanno convito a pieno. Anche per Aurier, però, la valutazione si aggira intorno ai 23 milioni di Euro, mentre il Milan vorrebbe spendere circa 15 milioni. È abbastanza improbabile che il club rossonero voglia e possa spendere le cifre suddette per entrambi i calciatori: si andrà probabilmente ad una scelta. Per Aurier, la prima alternativa è Dumfries del PSV, valutato dagli olandesi circa 18 milioni di Euro. Starà all’area tecnica e alla dirigenza del Milan scegliere quale dei due giocatori puntare con maggiore decisione, anche in base alle alternative che si troveranno sul mercato.