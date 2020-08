DIRETTA SHAKHTAR BASILEA – Risultato live, Gol e Highlights

Ha tutte le carte in regola per essere un incontro interessante la sfida tra Shakhtar Donetsk e Basilea, sfida a gara unica valida per i quarti di finale di Europa League.

La vincitrice di questa partita affronterà l’Inter che ieri ha sconfitto il Bayern Leverkusen con il risultato di 2 a 1. Il match sarà disputato alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, alle ore 21.00.

Stato e forma delle squadre

Lo Shakhtar ha stravinto il campionato ucraino ed è arrivato a questa partita dopo aver vinto entrambe le partite relative agli ottavi di finale contro il Francoforte, la prima per 0-3 e l’ultima pochi giorni fa per 1 a 0.

Campionato sottotono per il Basilea, che non è andato oltre la 3° posizione nel campionato elvetico alle spalle di Young Boys e St. Gallen. La compagine svizzera ha superato in entrambe le sfide il Wolfsburg.

DIRETTA SHAKHTAR BASILEA Diretta Live – Highlights

