F1 News – Spiegata la mancata penalità ad Hamilton per aver (forse) oltrepassato il limite in pit-lane

Ha fatto molto discutere il secondo ingresso nella corsia dei box di Lewis Hamilton nel Gran Premio del 70esimo anniversario della Formula 1. Il sei volte campione del mondo stava inseguendo Max Verstappen ma soffriva di un’altissima usura alla gomma posteriore sinistra malgrado la mescola hard. E così, al 41esimo giro, ha dovuto tornare ai box per montare un set nuovo. Set che non gli ha permesso di vincere ma quantomeno di riprendersi la seconda piazza con un finale infuocato in cui ha marcato anche il giro veloce. Ma non ha fatto discutere tanto la strategia, quanto il modo con cui Hamilton si è inserito nella corsia dei box, dove vige un limite di velocità di 80 km/h. Il britannico ha praticamente inchiodato poco prima della striscia che segnala l’inizio dell’area in cui attivare il limitatore: ha oltrepassato gli 80 km/h?

Gli stewards non hanno preso nessuna decisione in merito. Ma perché? Hamilton è entrato rispettando i limiti oppure per un’altra motivazione? Dai dati che ci ha fornito il nostro Federico Albano, non è chiaro se la velocità di ingresso fosse superiore o meno al limite degli 80 km/h. Tuttavia, l’inchiodata di Hamilton ha portato la W11 del britannico a una velocità di 54 km/h, largamente al di sotto di quella massima.

E infatti questa frenata ha costretto il pilota Mercedes a impiegare ben 29,402 secondi per entrare e uscire dalla corsia dei box. Solo Leclerc (29,419) e Grosjean (29,803 alla seconda sosta) hanno fatto peggio, escludendo il dato fuori scala di Sainz (35,864 alla prima sosta). Un crono di quasi un secondo (+0.996) più alto rispetto a quello del primo pit stop di Hamilton. Il tempo per cambiare le gomme del britannico è stato esattamente nella media: 2,72 secondi, il 20esimo più rapido sulle 41 soste ai box del Gran Premio. Se ne può quindi dedurre che sia stata proprio l’inchiodata a far perdere tempo a Hamilton: un motivo che può spiegare la mancanza di una penalità.

L’ex pilota austriaco Alexander Wurz commentando la gara per la tv del suo paese ORF, ha sottolineato che la velocità all’ingresso della pit-lane si misura con un microsettore di 15 metri dove si fa la media. Ecco perché Lewis sembra entrare più veloce, ma poi con la frenata riesce a rientrare nei parametri previsti.