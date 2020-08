Formula 1 – Gli orari del Gran Premio di Spagna

Le Power Unit di Formula 1 sono pronte a riaccendersi nel fine settimana di Ferragosto per il GP di Spagna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1.

Max Verstappen ha riaperto la partita per il titolo piloti con il successo al GP del 70° Anniversario? Di sicuro la Mercedes ha mostrato di avere un punto debole andando in crisi con la gestione delle gomme. Anche se, quando alla W11 va male, entrambe le monoposto della Stella finiscono sul podio, hanno mostrato un punto debole. E Verstappen ha intenzione di sfruttarlo al Montmelò, dove si prevede asfalto bollente e una nuova occasione per mettere pressione ai primi della classe.

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 e da TV8 in differita. E anche su Autosprint, con il commento in diretta, giro per giro.

Gran Premio di Spagna di Formula 1, orari TV

Sky Sport F1, diretta

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 11:00-12:30

Libere 2: 15:00-16:30

Sabato 15 agosto

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 15:00-16:00

Domenica 16 agosto

Gara: 15:10

TV8, differita

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18:00-19:00

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 18:00