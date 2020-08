Lorenzo e Manila coppia unita | Alfonso Signorini li vuole al GF Vip

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono ormai una coppia unita sia nella vita privata che lavorativa. Temptation Island sembra infatti aver cambiato il destino di entrambi unendoli ancora di più anche lavorativamente parlando. Alfonso Signorini continua le sue trattative per la scelta dei Vip che dovranno partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e tra questi sembra proprio che il conduttore stia puntando alla coppia.

Temptation Island ha fatto scoprire a tantissimi telespettatori che persone positive e genuine siano Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro tanto da, rivalutarle come singole persone all’interno dei due villaggi. Una volta fuori dal docu-reality però, la coppia sembra essere stata puntata da uno dei più grandi conduttori: Alfonso Signorini.

Lorenzo e Manila una coppia unita in tutto

L’ex calciatore e l’ex Miss Italia sembrano ormai i protagonisti assoluti di questa estate che, ha dato la possibilità alla coppia di potersi confrontare e far conoscere dai tantissimi telespettatori più giovani.

A bramare la coppia però, è Alfonso Signorini che sembra intenzionato ad averla a tutti i costi nel nuovo cast del Grande Fratello Vip che andrà in onda a settembre. A rilasciare una dichiarazione ma soprattutto una vera e propria indiscrezione è tato Francesco Fredella su Libero Quotidiano, affermando quanto la coppia sia in lista per l’entrata al GF Vip.

Alfonso Signorini vuole la coppia al Grande Fratello Vip

Lo speaker radiofonico di 102.5 Francesco Fredella ha rilasciato una dichiarazione su Libero Quotidiano, lanciando una grande indiscrezione su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nei confronti del GF Vip.

Fredella ha così affermato che: “Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso amati da tutti. E adesso per lo potrebbe arrivare il Grande Fratello Vip. La Rete li promuove. Anzi li vorrebbe in quel reality. E sembra che la voce sia arrivata anche ad Alfonso Signorini. L’ex miss Italia, dopo Temptation Island, potrebbe essere una delle super concorrenti del reality Mediaset. Insomma, la più quotata al momento. Manila, speaker di Radio Zeta, ha conquistato tutti a Temptation dimostrando il suo lato più bello. Ma anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è stato promosso a pieni voti. Il suo modo di fare, paziente e riflessivo, potrebbe essere la cifra: quello che serve ad un programma come il GF Vip. E se Signorini dovesse decidere per la coppia Manila – Lorenzo? “Potrebbero gareggiare come un solo concorrente”, ci spiffera una fonte ben informata. Colpi di scena dietro l’angolo. Il matrimonio durante il reality?”.