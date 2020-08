Ricetta melanzane alla sarda: ingredienti, preparazione e consigli

Le melanzane alla sarda sono un contorno che si prepara con ingredienti molto semplici, melanzane, pomodori, aglio, prezzemolo e olio d’oliva. Le melanzane alla sarda sono una ricetta leggera che può essere servita a seconda dei gusti calda o fredda. Ma sono anche un piatto molto versatile: da sole si prestano per la dieta vegetariana e vegana.

Melanzane alla sarda – Ingredienti

Aglio 2 spicchi

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Melanzane 970 g

Pomodori ramati 500 g

Prezzemolo tritato 3 cucchiai

Melanzane alla sarda – Preparazione

Per preparare le melanzane alla sarda, potete utilizzare sia la varietà violetta allungata che quella tonda. Per prima cosa lavate le melanzane e tagliatele a fette di mezzo centimetro.

Con la lama di un coltello incidete ogni fetta di melanzana praticando delle righe verticali, orizzontali e trasversali, in modo da formare un disegno a scacchiera. Questa operazione servirà a far perdere più facilmente l’amarognolo delle melanzane e a facilitare la cottura.

Salate le fette di melanzana e adagiatele in uno scolapasta. Copritele con un piatto sul quale metterete un peso in modo da comprimerle e lasciatele così per una mezz’ora, in modo che perdano il liquido amarognolo.

Nel frattempo lavate i pomodori, tagliateli a metà e scavate l’interno delicatamente con un coltellino per eliminare i semi. Ora tagliateli a pezzetti di mezzo centimetro e versateli in una ciotola.

A questo punto condite i pomodori: aggiungerete gli spicchi di aglio e i tre cucchiai di prezzemolo tritati finemente, il sale e infine l’olio. Mescolate e lasciate macerare per qualche minuto i pezzetti di pomodori con il condimento.

Intanto, trascorsa la mezz’ora, riprendete le fette di melanzane e controllate che abbiano rilasciato l’acqua amarognola. Sciacquatele sotto l’acqua corrente fredda e poi asciugatele per bene con carta da cucina o con un panno. Poi, scaldate il forno statico a 180°-200°.

Ungete una pirofila di 34 cm dai bordi alti con olio d’oliva e iniziate a formare uno strato di melanzane.

Coprite poi con uno strato di pomodorini tagliati. Continuate in questo modo fino a quando avrete esaurito tutte le melanzane, come illustrato nella foto. Poi infornate la pirofila, in forno statico già caldo e cuocete a 200° per almeno 40 minuti. Sfornate e servite le melanzane calde o fredde a seconda dei vostri gusti.

Melanzane alla sarda – Consigli utili

Le melanzane alla sarda avanzate si possono conservare in frigo per 1-2 giorni, coperte da pellicola trasparente.

Le melanzane alla sarda possono essere cotte anche alla griglia e condite con pezzetti di pomodori crudi.

Se l’aglio non fosse di vostro gradimento, potete ridurlo o eliminarlo del tutto.