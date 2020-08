Calciomercato Sampdoria – Karol Linetty è sempre più vicino all’addio alla maglia blucerchiata. Il centrocampista polacco è praticamente certo di andare via dopo la richiesta monstre avanzata dal suo procuratore al club doriano per il rinnovo. Nel frattempo la trattativa con il club maggiormente indiziato per il suo acquisto, il Torino, subisce un forte rallentamento.

Calciomercato Sampdoria – Linetty sempre più vicino all’addio. Gelo col Torino

La Sampdoria è praticamente certa di perdere Karol Linetty. Da quanto si apprende oggi, il procuratore del centrocampista polacco ha chiesto alla dirigenza blucerchiata un rinnovo da 1.8 milioni di Euro l’anno. Una cifra improponibile per Ferrero, che paga tanto soltanto Claudio Ranieri, per il quale si è anche parlato di un allungamento del contratto con le stesse cifre, e cioè di un ingaggio spalmato su più anni. Insomma, se il procuratore di Linetty ha in mano un’offerta con uno stipendio simile, è praticamente sicuro che il giocatore andrà verso altri lidi.

Da capire se è il Torino il club che sta offrendo tali cifre al giocatore. Ieri la trattativa tra Ferrero e Cairo ha subìto una brusca frenata, perché dal club piemontese fanno sapere che se non verrà abbassata la pretesa di 12 milioni di Euro, l’offerta scende dagli 8 milioni di Euro già presentati ad un milione in meno: 7 milioni di Euro. La mossa è per far comprendere che non si arriverà mai ai 12 milioni richiesti dalla Samp. Il punto di incontro è probabilmente intorno ai 10 milioni di Euro, magari con una contropartita tecnica gradita. Questo però è tutto da verificare, perché l’offerta importante per il giocatore potrebbe arrivare anche da altre squadre interessate come Cagliari e Fiorentina.