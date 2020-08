Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 13 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 13 agosto 2020. La prima metà della settimana è già passata e siamo arrivati a giovedì! Quali sorprese riserveranno gli astri ai primi 4 segni dello zodiaco in questa giornata? L’Ariete ritroverà la voglia di divertirsi, il Toro potrà vivere belle emozioni. I Gemelli avranno una giornata molto promettente, soprattutto per i contatti, per il Cancro c’è bisogno di più serenità in amore. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Ariete

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani sera non dovresti fare le ore piccole, anche se avrai una voglia enorme di divertirti. Programma, piuttosto, qualcosa di speciale per il weekend di Ferragosto! Il 2020 ti sta mettendo molto a dura prova: nei prossimi giorni dovresti cercare di lasciarti alle spalle le difficoltà passate ed evitare nuovi contrasti in amore.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Toro

Domani e per il resto della settimana avrai un cielo bellissimo:le emozioni saranno garantite! Giove e Saturno sono in aspetto favorevole: questo significherà belle soddisfazioni, nuove opportunità sul lavoro molto presto. Preparati a vivere un fine settimana in cui l’amore tornerà protagonista assoluto.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Gemelli

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna nel segno: la giornata sarà promettente soprattutto sul fronte relazionale e tu, come sappiamo, sei molto bravo a instaurare rapporti stimolanti con le persone. Nei prossimi mesi anche in amore potrai recuperare il tempo perduto. Mai come ora hai capito quanto sia importante avere un amore, degli affetti importanti al proprio fianco.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni sarai alla ricerca di maggiore serenità in amore o, se sei single, di capire cosa desideri veramente. Forse qualcuno nutre già un profondo interesse verso qualcuno, magari un Pesci o un Toro, con cui vivere emozioni intense.