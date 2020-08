Ricetta stick di polenta: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo come si preparano gli stick di polenta. Un piatto molto semplice e veloce da preparare, ma anche molto sfizioso, si possono servire come antipasto ma ancora meglio come aperitivo, magari accompagnati da un drink fresco.

Stick di polenta – Ingredienti

Ingredienti per circa 30 stick di polenta.

Farina di mais fioretto 250 g

Acqua 1 l

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Rosmarino 1 rametto

Sale grosso 1 pizzico

Per friggere:

Olio di semi q.b.

Stick di polenta – Preparazione

Per preparare gli stick di polenta cominciate proprio dalla polenta. Ponete sul fuoco un pentolino con l’acqua e l’olio e non appena raggiungerà il bollore versate a pioggia la farina di mais fioretto mentre mescolate rapidamente con una frusta.

Non appena avrà preso un po’ di consistenza abbassate la fiamma e continuate a cuocere, mescolando di continuo con un cucchiaio di legno, per circa 30-40 minuti finché la polenta non avrà raggiunto una consistenza piuttosto solida, quindi spegnete la fiamma. Ungete una teglia rettangolare da 38×25 cm e versate al suo interno la polenta ancora calda.

Livellate la superficie con una spatola cercando di ottenere uno spessore di 1 cm. Infine coprite con un foglio di carta forno e pareggiate la superficie con un matterello per renderla liscia; lasciate raffreddare per almeno 2 ore in frigorifero fino a che non risulterà compatta.

Trascorso il tempo indicato, riprendete la teglia con la polenta e trasferitela su un tagliere, dopodiché con una lama liscia ricavate dei bastoncini larghi circa 2 cm. Tagliate quindi per lungo allo spessore indicato e poi tagliate nell’altro verso per creare delle file di bastoncini di circa 8 cm di lunghezza: otterrete così delle chips tutte uguali e pronte per essere fritte.

Ponete sul fuoco un tegame con abbondante olio e scaldatelo fino a raggiungere la temperatura di 180°. Non appena l’olio sarà caldo immergete pochi pezzi di polenta per volta per circa 8 minuti fino a che risulteranno ben dorate. A questo punto scolatele utilizzando una schiumarola e posizionatele su un vassoio foderato di carta assorbente che servirà ad eliminare l’olio in eccesso.

Nel frattempo tritate il rosmarino finemente il rosmarino insieme a del sale grosso. Poi trasferite le chips di polenta in un cestino con della carta paglia magari, per servirle cosparse con il trito appena preparato.

Stick di polenta – Consigli utili

I bastoncini di polenta si conservano in frigorifero per due giorni coperti con pellicola.

Se volete optare per una cottura più leggera, potete cuocere le chips di polenta in forno, a 220°, per circa 15 minuti, fino a quando risulteranno ben dorate e croccanti.