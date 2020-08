Sentimento o passione? Qual è la predisposizione dei 12 segni

Sentimento, passione, eros, amore, desiderio, coccole: fa tutto parte di quella complessa situazione che è il rapporto di coppia, in cui, in genere, i diversi elementi convivono. C’è il momento in cui concedersi abbracci e baci romantici, ce n’è un altro in cui le carezze diventano più “hot” e ci si lascia andare a momenti di sana e genuina sessualità. Ma, secondo l’astrologia, ci sono nativi che sono maggiormente predisposti all’una o all’altra situazione. Vediamo, allora, come si comportano i 12 segni.

1)Ariete

Passione, senza ombra di dubbio. Guidata dall’istinto. Tra le lenzuola è impulsivo, irruente, poco incline alla dolcezza o alle coccole. Dopo aver fatto l’amore, si alza dal letto e prepara una bistecca per sé e per il partner: in genere è questo il modo con cui esprime la sua dedizione.

2)Toro

Sentimento e passione 2 in 1: è il connubio perfetto. Il toro è dolce, delicato, tenero, ma allo stesso tempo esprime una forte passionalità. Il partner del toro si sentirà coccolato e amato, ma contemporaneamente saprà di poter contare su un amante sempre pronto a soddisfare le sue esigenze e sempre ben disposto a fare l’amore, a lungo, intensamente e in qualsiasi luogo.

3)Gemelli

Passione. Decisamente il gemelli è poco incline al sentimento. Inoltre, tende a mantenere in essere più situazioni contemporaneamente e coltivare l’amore sarebbe alquanto complicato. Pertanto predilige l’aspetto erotico, di cui è un raffinato cultore. La passione, in lui, si esprime sempre con una certa intensità ed eleganza.

4)Cancro

È il sentimentale dello zodiaco. Ama le coccole e i lunghi baci d’amore, adora ballare sotto le stelle, magari poi lasciandosi andare a un lungo momento di intensa passione, che comunque apprezza e coltiva con gusto. A dispetto di quanto potrebbe sembrare, il cancro è un segno molto libero dal punto di vista della sessualità, le emozioni viaggiano alla pari con l’eros.

5)Leone

Passione. Il termine connota il segno sia nella vita privata che nel lavoro. Il leone esprime con l’intensità dell’azione – anche dal punto di vista sessuale – il suo profondo attaccamento alla vita. Il suo modo di concepire l’eros è piuttosto selvaggio. Il sentimento è importante, ma appare più nascosto.

6)Vergine

Né sentimento né passione. Razionale com’è, fatica a concedersi sia all’uno sia all’altra. Questo fa sì che il rapporto di coppia con un Vergine appaia, talvolta, un po’ complesso. Per sentire il suo calore – sotto la dura scorza di individuo sempre proiettato verso il lavoro e gli affari – bisogna scavare a lungo sotto la superficie. Fatta la qual operazione potrebbe anche emergere il ritratto di un segno pronto a donare tutto se stesso.

7)Bilancia

Sentimento. Il segno è mosso da ideali di bellezza e armonia. E, per la sua idea, non sarebbe equilibrato sbilanciare il rapporto di coppia verso la componente sessuale o sentimentale: entrambi gli aspetti devono intrecciarsi.

8)Scorpione

Passione. Si tratta, peraltro, di uno dei segni in cui maggiormente ha il sopravvento questo aspetto. E proprio l’eros è il settore in cui lo scorpione esprime in maniera maggiormente identitaria la propria peculiarità. La sua sessualità vibra di emozioni intense, il suo modo di vivere il rapporto di coppia è totalmente coinvolgente, intrigante, talvolta anche istrionico e aggressivo.

9)Sagittario

Passione ma senza l’aggressività dello Scorpione. Il segno, dominato da Giove, vive il rapporto di coppia in modo molto intenso e il sentimento si fa strada in lui in maniera molto lenta, tutto preso com’è dalla sua smania di indipendenza, autonomia e scoperta del mondo.

10)Capricorno

Passione. Il rapporto di coppia è vissuto dal capricorno con bruciante desiderio, talvolta connotato da una buona dose di aggressività e condito da possessività e gelosia. Si tratta, indubbiamente, di un modo di vivere la relazione estremamente intenso. Tanto intenso da poter risultare addirittura eccessivo.

11)Acquario

Amicizia erotica. Il segno dell’Acquario vive in maniera molto forte la sua indipendenza e autonomia, pertanto il sentimento non rientra nella sfera dei suoi interessi. Ha il gusto della conquista, ma preferisce un rapporto amico-amante, proprio per non avere troppi vincoli. Quindi né la passione né il sentimento rispecchiano del tutto il suo modo di essere.

12)Pesci

Sentimento. Il nativo del segno è in grado di esprimere una grande passionalità, ma senza il sentimento non si sente a suo agio. Il pesci è dolce, romantico, tenero, premuroso, attento all’altro. Ama farsi coccolare anche se non lo dimostra. Adora progettare il futuro e sognare insieme al partner.