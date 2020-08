Simona Borioni – Chi è la ex di Rosalinda Celentano

Simona Borioni è un’attrice più che conosciuta dal pubblico italiano. Merito della sua presenza in Vivere e di altri contenuti destinati al grande schermo come Senso ’45 e Una notte da paura.

Simona Borioni è conosciuta anche per essere stata la compagna di Rosalinda Celentano per diversi anni. Qualche tempo dopo la loro separazione, l’artista però ha sottolineato di essere più attratta dagli uomini.

Simona Borioni – La ex di Rosalinda Celentano

Simona Borioni nasce il 7 gennaio del ’71 a Roma e vive il suo debutto sul grande schermo nel ’93 grazie a Graffiante desiderio, il film diretto da Sergio Martino. Lavora sotto la guida di Tinto Brass per Senso ’45 e al fianco di Anna Galiena e Gabriel Garko, mentre nel 2010 la troviamo in Le ultime 56 ore diretto da Claudio Fragasso. In tv approda nel 2002 grazie alla fiction Distretto di Polizia, che affianca alla sua partecipazione in due stagioni di Vivere. Nel 2004 la troviamo invece in Don Matteo e due anni più tardi in A voce alta. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo riguarda il 2015, in occasione del film per la tv Solo per amore di Daniele Falleri e Raffaele Mertes.

In passato, Simona Borioni è stata sposata con un uomo “Che un giorno ha deciso di non esserci più” e che l’ha lasciata da sola con il figlio Samuele. La storia d’amore con Rosalinda inizia invece nel ’91, quando si ritrovano a partecipare nello stesso evento in montagna. “Sto uscendo dal ristorante, la vedo entrare, i nostri occhi si toccano, è accompagnata dal suo fidanzato di allora [Franco Oppini, ndr] e di colpo, senza preavviso, partono i tamburi in petto“, ha detto la cantante a Vanity Fair diverso tempo fa. Il rapporto però è decollato molto tempo dopo, prima che i loro baci finissero sui giornali di gossip con titoli scandalistici. “Rosalinda riunisce in un solo corpo tutte le donne e gli uomini che avrei voluto avere“, ha detto ancora la Borioni. Anni dopo, a Io donna, l’attrice ha sottolineato di aver trovato in Rosalinda “Un amore assoluto, a prima vista”. Sente però che la sua anima va verso gli uomini.