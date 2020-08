Calciomercato Inter – Si lavora allo scambio Skriniar-Ndombèlè – La Lazio vuole Gagliardini

Calciomercato Inter leggermente fermo in questi giorni che precedono la semifinale di Europa League, ma si continua comunque a lavorare su qualche trattativa.

Pronti allo scambio Skriniar-Ndombèlè

Individuato il nome del centrocampista che potrà dare sostanza in mezzo al campo nella nuova Inter, si tratta di Tanguy Ndombélé, mediano del Tottenham e della Nazionale francese, che alla sua prima stagione al Tottenham non ha rispettato le attese.

Forza fisica, atletismo, dinamismo e piedi buoni fanno del classe ’96 di origini congolesi il profilo ideale per Conte, che vuole giocatori in grado di unire qualità e quantità. In tal senso, stanno proseguendo i contatti tra le parti in vista di uno scambio tra Spurs e nerazzurri che contempli anche Milan Skriniar, difensore assai gradito a José Mourinho per sostituire Jan Vertonghen, prossimo alla firma con il Benfica. Posto che lo slovacco non ha ancora sciolto le riserve e vorrebbe rimanere a Milano, è chiaro come anche dalle ultime scelte di formazione Conte non lo consideri fondamentale per il suo progetto. Per questo se fosse necessario un sacrificio, seppur a malincuore, l’allenatore indicherebbe l’ex Sampdoria come sacrificabile.

Ad oggi però lo scambio Ndombélé-Skriniar è ancora un’idea percorsa, e in tal senso la prossima settimana il Tottenham dovrebbe formulare un’offerta al difensore per convincerlo ad accettare il trasferimento, ben più alta dei 4 milioni bonus compresi attualmente percepiti a Milano. Se gli Spurs facessero breccia nei confronti dello slovacco, allora si entrerebbe nel campo delle valutazioni di entrambi i calciatori che difficilmente sarebbero inferiori ai 50 milioni di euro, anche se i rispettivi club potrebbero chiedere un extra economico. Trattativa che prosegue tra Londra e Milano, in attesa che venga sciolto il nodo Conte e che, successivamente, Skriniar accetti il trasferimento.

La Lazio piomba su Gagliardini

La Lazio vorrebbe Gagliardini per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore non è nella lista degli incedibili dell’Inter, ma dopo la buona stagione che sta disputando, la società nerazzurra non vuole liberarsene ad un prezzo molto basso, infatti la squadra biancoceleste dovrebbe almeno mettere sul piatto 15 milioni per avere qualche speranza di accaparrarsi il centrocampista nella prossima stagione, prezzo che Lotito non vorrebbe pagare.