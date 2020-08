Milan News – Calciomercato: continua la ricerca dei centrocampisti giusti da affidare a Stefano Pioli per non avere problemi nella gestione della rosa della squadra rossonera per la stagione 2020/21. Il Milan partirà dal secondo turno preliminare di Europa League e avrà bisogno di una rosa pronta anche prima dell’inizio della Serie A per non correre rischi. Il reparto mediano è quello che necessita di maggiori rinforzi.

Milan News – Calciomercato: tre nomi per il centrocampo di Pioli, ecco chi sono

Il primo nome, sul quale ormai ci sono notizie da giorni, è quello di Tiemoué Bakayoko. Ieri il francese ha confidato di avere sempre il Milan nel cuore, favorendo così la complessa trattativa con il Chelsea. Il Milan cerca il prestito oneroso con riscatto a conguaglio nella prossima stagione, l’accordo col giocatore già ci sarebbe. I contatti proseguono.

Il secondo è Matteo Pessina (nella foto, ndr), che aiuterebbe nella costruzione della rosa anche perché è cresciuto nel vivaio rossonero e andrebbe a prendere uno degli slot, nei 25 giocatori, dedicati a chi è cresciuto nel vivaio del club. Per Pessina il Milan ha il vantaggio di poter esercitare uno “sconto” del 50%, avendolo venduto all’Atalanta con questa clausola qualche stagione fa. La valutazione complessiva è intorno ai 12 milioni di Euro.

Il terzo nome è quello di Tommaso Pobega: il talento rossonero ha vissuto una stagione da protagonista assoluto al Pordenone in Serie B e Pioli vuole tenerlo in rosa, anche come eventuale quinto. Il Milan ha già rifiutato le offerte di Verona e Sassuolo e sta per proporre al ragazzo un contratto fino al 2025 ed il ruolo di vice Kessié. A quel punto potrebbe essere lasciato partire Krunic, che ha richieste dal Torino. Verso la maglia granata si sta muovendo Ricardo Rodriguez, che ha già trovato l’accordo con il Toro. Per Pepe Reina, invece, prospettiva di chiusura di carriera in patria: il Valencia si è fatto avanti in modo concreto per lui.