Lipsia – Atletico Madrid – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

E’ in programma per stasera 13 agosto alle ore 21.00 il secondo quarto di finale di Champions League tra RB Lipsia e Atletico Madrid, la cui vincente affronterà il Paris Saint Germain, fresco di passaggio del turno dopo aver sconfitto l’Atalanta in extremis.

Lipsia – Atletico Madrid – Come arrivano alla partita

Ottima stagione in Bundesliga per il Lipsia, che si qualifica terzo in graduatoria alle spalle del Borussia Dortmund e conquistando per un altro anno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Lipsia si è guadagnato l’accesso ai quarti battendo per due volte il Tottenham nel doppio confronto lo scorso Marzo, poco prima dello stop dovuto al coronavirus, dopo aver vinto a Londra per 0 a 1 e tra le mura amiche per 3 a 0.

Termina terzo nel proprio campionato anche l’Atletico Madrid di Simeone che si è guadagnato l’accesso a questa partita sconfiggendo i Campioni d’Europa uscenti del Liverpool dapprima vincendo per 1 a 0 a Madrid e limitando i danni nella gara di ritorno con una sconfitta per 1 a 0, che ha portato la partita nel supplementari, dove i colchoneros hanno risposto con 3 reti all’iniziale nuovo vantaggio dei Reds.

Lipsia – Atletico Madrid – Il pronostico

Nonostante l’importanza della partita, il match dovrebbe garantire almeno un goal per parte, ecco perchè consigliamo il segno Goal.

Lipsia – Atletico Madrid – Probabili Formazioni

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Schick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Vitolo; Morata, Diego Costa.

Lipsia – Atletico Madrid – Dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà esclusiva di Sky che la trasmetterà via satellite sul canale Sky Sport Uno, al numero 201 del satellite oppure tramite l’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo Android e iOS, nonchè su gran parte delle smart tv più recenti. Anche NowTv trasmetterà la partita, essendo la web tv dell’emittente Sky.