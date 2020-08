Lorenzo Amoruso bodyguard | La coppia in vacanza dopo Temptation Island | Video

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo le vicende a Temptation Island, sono la coppia più acclamata di questo periodo. La partecipazione al docu-reality è stata la dimostrazione, da parte di entrambi, di un amore fedele, che supera paure e dubbi.

Se il problema sembrava essere la lontananza tra i due, poiché il lavoro li teneva separati in due città differenti, ora le cose stanno completamente cambiando. Il programma infatti, è riuscito a dare a Lorenzo la spinta giusta per iniziare una convivenza stabile a Roma. Durante la giornata di oggi, sul profilo Instagram di Manila Nazzaro, i due innamorati si sono mostrati felici, pronti a delle giornate di relax prima della loro probabile entrata al Grande Fratello Vip 5.

Lorenzo Amoruso bodyguard per un giorno

La coppia si sta godendo le ultime settimane prima del rientro lavorativo; secondo i fan infatti, entrambi potrebbero partecipare come coppia unica alla nuova edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni però, vedono lo stesso Lorenzo come un probabile opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nonostante le possibili partecipazioni ai diversi programmi Mediaset, non c’è ancora niente di ufficiale. Proprio per questo la coppia ha deciso di prendersi un momento per sé tra le spiagge di Gallipoli. Lorenzo Amoruso si cimenta come bodyguard consapevole della bellezza di Manila, affermando in modo scherzoso la sua gelosia. Quali sono state le sue parole?

Manila Nazzaro nel pieno della sua bellezza

Manila ha raggiunto Lorenzo in Salento nella località di Torre San Giovanni per non lasciarlo solo, godendosi il mare limpido e la sua brezza confortante. Lorenzo nelle storie si lascia scappare una battuta:” Più che altro devo fare da bodyguard, adesso è un casino qua! Vabbè, mi toccherà anche questo mestiere”.

L’ex calciatore ironizza sulla sua evidente gelosia cercando di tener distante la sua compagnia dagli occhi indesiderati dei possibili pretendenti. L’ex Miss Italia infatti, nonostante la sua età sfoggia ancora il suo fisico mozzafiato.