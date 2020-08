Ricetta girelle di mozzarella: ingredienti, preparazione e consigli

D’estate è molto piacevole gustare piatti freschi. Oggi vi proponiamo la ricetta delle girelle di mozzarella. Prepararle è molto semplice, e il risultato è spettacolare. Potete servire questa ricetta come secondo piatto, ma anche come antipasto o aperitivo.

Girelle di mozzarella – Ingredienti

Mozzarella (e la sua acqua di conservazione) 600 g

Prosciutto crudo 90 g

Pomodori ramati 200 g

Rucola 20 g

Acqua 100 g

Sale fino q.b.

Girelle di mozzarella – Preparazione

Per realizzare le girelle di mozzarella, iniziate ponendo la mozzarella in una ciotola con la propria acqua di conservazione e aggiungete altra acqua fino a quando la mozzarella non sarà del tutto coperta. Poi mettete il tutto in microonde a 900 W per 7 minuti, per sciogliere la mozzarella. Intanto lavate e affettate sottilmente il pomodoro ramato.

Preparate la rucola e le fette di prosciutto crudo. Una volta che la mozzarella risulterà ammorbidita, trasferitela con un cucchiaio sopra un foglio di carta forno sul quale ne adagerete un altro, poi stendete la mozzarella con un mattarello. Quest’operazione deve essere fatta nel minor tempo possibile, poiché la mozzarella tende a solidificarsi velocemente e quindi risulterebbe difficile da stendere. Cercate di ottenere un rettangolo sottile dello spessore di qualche millimetro, della misura di circa 35 x 25 cm.

Rimuovete delicatamente il foglio di carta forno superiore, salate e farcite con le fette di prosciutto il rettangolo ottenuto, quindi condite con le fette di pomodoro ramato e la rucola; infine aggiungete un altro strato di prosciutto crudo a fette. Arrotolate il tutto aiutandovi inizialmente con la carta forno, stringendo bene man a mano che avvolgete il ripieno.

Una volta pronto, fate riposare il rotolo in frigorifero avvolto nella carta forno per almeno 10 minuti. Trascorso questo tempo, potete rimuovere la carta forno e tagliarlo a rondelle di circa 2,5 cm. Le vostre girelle di mozzarella sono pronte per essere gustate.

Girelle di mozzarella – Consigli utili

Le girelle di mozzarella si possono conservare in frigorifero per massimo 2 giorni.

Date spazio alla fantasia per farcire il vostro rotolo di mozzarella in modi sempre più originali e gustosi. Ad esempio potete usare altri tipi di affettati, o potete utilizzare delle verdure grigliate, ma anche del tonno.