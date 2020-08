L’anno scorso Alessandro Basciano partecipò a Uomini e Donne come corteggiatore della ex tronista romana Giulia Quattrociocche che, nonostante lo portò fino alla fine del suo percorso, scelse Daniele Schiavon. Una volta terminato il talk show gli stessi autori gli hanno dato la possibilità di riscattarsi come tentatore a Temptation Island dove, riesce a stringere un rapporto particolare e intimo con Valeria Liberati, fidanzata in quel momento con Ciavy. Nonostante il forte legame la loro è rimasta una semplice amicizia, deludendo per l’ennesima volta le aspettative dell’ex corteggiatore.

Nella nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi decide di dar spazio ad Alessandro, che conquista così il trono e capovolge la situazione, pronto questa volta a lasciarsi corteggiare, proprio per questo può essere definita un’ironica rivincita personale.

Alessandro Basciano conquista il trono

Non vedevano l’ora le fan dell’ex corteggiatore di rivederlo in vesti completamente diverse all’interno del programma, sperando così di avere la possibilità di corteggiarlo, ma soprattutto di conquistare il suo cuore. La sua presenza come nuovo tronista ha spinto i telespettatori a dare una seconda possibilità a Maria De Filippi e al suo programma che durante lo scorso ha ricevuti tantissimi pareri negativi.

Alessandro si dimostra così pronto a dare il massimo dimostrando la sua voglia di innamorarsi davvero lasciando le delusioni precedenti fuori dallo studio di Cinecittà. Durante i giorni scorsi, lo stesso Alessandro si è mostrato all’interno del suo profilo Instagram carico come mai prima d’ora. Con quale spirito Basciano ha deciso di iniziare il suo percorso?

Un tronista sicuro di sé

Il nuovo tronista rivela di essere pronto, mostrando un atteggiamento quasi di sfida nei confronti di tutte le volte in cui ha ricevuto un’amara delusione e lo fa attraverso queste parole: “è troppo facile essere una scelta… io sarò la guerra che avrai in testa”.

Il carattere convinto e determinano potrebbe essere visto come vera e propria frecciatina verso i due tronisti che siederanno sul trono rosso insieme a lui. Riuscirà Alessandro Basciano ha trovare l’amore all’interno del programma?