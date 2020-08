Frasi del Buongiorno. Siamo giunti alla vigilia di Ferragosto, una data da sempre ricordata e festeggiata durante il periodo estivo. Hai la possibilità oggi di inviare un messaggio di Buongiorno alle persone alle quali tieni in maniera particolare, per far sentire la tua presenza.

Potrebbe esserci chi, anche durante questi giorni di festa devi lavorare. E’ certamente questo modo per avvertire meno la stanchezza e dunque sentirsi meno soli. Talvolta, le parole giuste nel momento giusto possono risollevare davvero il morale. Ecco allora che abbiamo selezionato per te una serie di frasi del Buongiorno che possono essere utilizzate come invio messaggio oppure direttamente pubblicate sui social. La condivisione permette poi di creare interazioni attraverso commenti e quant’altro, un modo per essere presenti anche quando la lontananza purtroppo separa le persone.

Frasi del Buongiorno – venerdì – 14 agosto