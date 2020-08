Maria De Filippi non sa scegliere | Legami indissolubili fuori da Amici

È risaputa la bontà d’animo di Maria De Filippi ed i rapporti che si creano all’interno dello studio di Amici, dove non crescono semplicemente dei giovani talenti, ma viene sollecitata la maturità dei ragazzi che lavorano per costruirsi il proprio futuro.

Intervistata dal settimanale Gente la conduttrice non sa scegliere un ballerino o un cantante in particolare, ha paura di ferire i sentimenti altrui nonostante le sue preferenze. Una decisione matura infondo, visto che all’interno del talent ne sono passati di artisti.

Maria De Filippi non sa scegliere

Gli allievi non possono vedere persone al di fuori della casa, è quindi automatico cercare dei punti di riferimento all’interno del programma. Questo ruolo è proprio di Maria Di Filippi che diventa mamma, consigliera e amica. Ma alla domanda: “chi hai più a cuore?” si trova in difficoltà e chiarisce:” è l’unica domanda a cui non rispondo. Proprio non posso farlo. Se ti dicessi qualche nome, si scatenerebbe l’inferno”.

Non vuole ferire i sentimenti dei giovani e così decide di non citare nessuno, ma bensì ribadisce la quantità e la qualità dei legami che ancora porta con sé. Afferma che molti di questi sono rapporti a doppio filo e spesso gli ex allievi, nonostante siano famosi e abbiamo trovato la loro strada e la loro indipendenza, tornino a chiedere consiglio alla loro seconda mamma.

I legami al di fuori di amici

La conduttrice racconta di quando, una volta uscite, le cantanti Alessandra Amoroso ed Emma Marrone iniziarono ad incidere il loro primo disco:” mi facevano ascoltare ogni canzone, mi chiedevano consiglio, volevano il mio parere su tutto”. Questo anche per sottolineare la difficoltà che i giovani artisti, usciti dopo tre mesi dalla casa di Amici, affrontano tornando alla vita di tutti i giorni. Adesso invece c’è Gaia, la vincitrice di Amici, a movimentare l’estate di Maria De Filippi inviandole in anteprima ogni sua canzone.

Ma anche con il passar del tempo rimane un punto di riferimento tanto che confessa:” ti racconto di Emma. Lei non l’ha mai rivelato, ma prima di quest’anno era già stata chiamata diverse volte come giudice di un talent musicale […] Ha sempre detto di no, non si sentiva pronta. Quest’anno invece mi ha chiesto consiglio “Tu cosa ne dici di X Factor?” Assolutamente, si vai. E così è stato”. Insomma, la conduttrice è sempre pronta ad aiutare e a spronare i talenti che ha visto emergere.