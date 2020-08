Perugia – Pescara – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto al Renato Curi di Perugia per scoprire chi tra Perugia e Pescara resterà in serie B nella prossima stagione e chi dovrà affrontare, invece, il campionato di serie C. Calcio d’inizio ore 21:00

Mister Oddo dovrà fare a meno di Rajkovic, Angella, Di Chiara e Falasco e quindi reinventare il reparto difensivo con Mazzocchi, Nzita, Sgarbi e Gyomber.

A centrocampo si giocano una maglia Kouan, Nicolussi e Dragomir per affiancare Carraro e Falzerano. Rientra Iemmello che verrà affiancato da Capone e Buonaiuto in vantaggio su Melchiorri e Falcinelli.

Mister Sottil non recupera Drudi, ma in difesa ci saranno Campagnaro e uno tra Bettella e Scognamiglio, con Zappa e Masciangelo sulle corsie laterali. Unico dubbio a centrocampo, Busellato o Kastanos per completare la linea mediana con Memushaj e Palmiero. Conferma per il tridente offensivo che sarà composto da Pucciarelli, Maniero e Galano.

Perugia – Pescara – Formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Kouan; Mazzocchi, Iemmello, Buonaiuto.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Clemenza, Galano; Maniero.