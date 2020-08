Ricetta moscardini in umido: ingredienti, preparazione e consigli

Esistono moltissime ricette per cucinare i moscardini. Noi oggi vi proponiamo la ricetta dei moscardini in umido, probabilmente la versione più semplice e veloce. Questi piccoli molluschi stanno bene con tutto, ottimi per preparare un secondo piatto, ma ottimi anche per condire la pasta, o perché no, anche come antipasto possono essere serviti.

Moscardini in umido – Ingredienti

Moscardini puliti 1,2 kg

Pomodori pelati datterini 1 kg

Acqua 150 g

Vino bianco 50 g

Peperoncino secco (piccoli) 5

Aglio 1 spicchio

Basilico 6 foglie

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Moscardini in umido – Preparazione

Per realizzare i moscardini in umido per prima cosa procuratevi una casseruola capiente, versate qui l’olio, lo spicchio d’aglio intero sbucciato e i peperoncini secchi. Lasciate insaporire qualche istante, quindi versate i moscardini puliti e lasciateli rosolare per qualche minuto a fuoco vivace, mescolandoli con l’aiuto di una pinza da cucina. A questo punto sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare per un paio di minuti e dopo aggiungete i pelati.

Versate i 150 g di acqua nella ciotola contenente i pelati così da raccogliere i residui di polpa rimasti e versate tutto in pentola. Salate e aromatizzate con le foglie di basilico lavate e asciugate.

Coprite i moscardini con il coperchio e cuocete a fuoco dolce per circa 2 ore. Trascorso questo tempo togliete il coperchio e proseguite la cottura per altri 30 minuti, mantenendo il fuoco basso. Una volta conclusa la cottura potrete servire i vostri moscardini in umido caldi.

Moscardini in umido – Consigli utili

I moscardini in umido si possono conservare in frigorifero per 2 giorni, chiusi in un contenitore ermetico.

Se vi avanzano dei moscardini in umido usateli per condire un bel piatto di spaghetti.