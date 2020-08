Oroscopo di oggi, sabato 15 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2020. Finalmente è arrivato il weekend di Ferragosto. Cosa riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Quanti cuori potranno battere al chiarore di questa bellissima Luna? Il Cancro, lo Scorpione e i Pesci saranno protagonisti assoluti di questo Ferragosto, mentre l’Ariete e la Bilancia dovrebbero tenersi alla larga da situazioni troppo caotiche o affollate. Sei curioso di scoprire come sarà il tuo Ferragosto? Leggi il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2020: segni di fuoco

Come racconta l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrebbe cercare di non strapazzarsi troppo, il Leone sta uscendo da un’impasse, per cui dovrà accontentarsi di un Ferragosto tranquillo, senza scossoni, ma nemmeno emozioni travolgenti. Il Sagittario può recuperare bene, dopo alcune giornate decisamente no.

Oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro ha davanti a sé due giorni piuttosto interessanti, da vivere a pieno. La Vergine, invece, può finalmente rilassarsi dopo giornate di duro lavoro. Il Capricorno è alla ricerca di maggiore tranquillità: guai a ritrovarsi in situazioni troppo caotiche!

Oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi i Gemelli possono godersi un bel Ferragosto, ma senza spendere troppo! La Bilancia ha bisogno di più relax e meno caos possibile, mentre l’Acquario ha un desiderio crescente di libertà.

Oroscopo di oggi sabato 15 agosto 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi i segni di acqua saranno particolarmente favoriti. Sia il Cancro che lo Scorpione e i Pesci potranno vivere un weekend di Ferragosto all’insegna di passione e romanticismo. Restarsene chiusi in casa saranno uno spreco!