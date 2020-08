Oroscopo Branko – settimana dal 17 al 23 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2020. Anche il weekend di Ferragosto è ormai finito e ci prepariamo a vivere una nuova settimana. Quali novità porterà nelle vite dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Come prevede l’oroscopo di Branko la settimana partirà in maniera piuttosto nervosa: fai attenzione a lunedì! Giovedì Mercurio in Vergine ti rende nuovamente efficiente e pratico, mentre venerdì è tempo di normalizzarsi e ritornare in carreggiata.

Toro

La settimana sarà molto promettente in amore e sul lavoro: martedì potrebbe battere più di un cuore. Mercoledì avrai bisogno di un meritato relax, mentre giovedì Mercurio in ottimo aspetto ti darà manforte sul lavoro e nelle questioni pratiche.

Gemelli

La tua settimana comincerà alla grande, soprattutto dal punto di vista relazionale. Lunedì avrai voglia di fare festa e martedì sarai richiesto e popolare fra gli amici. Mercoledì, inoltre, arriverà una Luna in aspetto favorevole e regalarti nuova vitalità.

Cancro

Lunedì sarai letteralmente seducente. Martedì andrà bene anche sul lavoro: finalmente i soldi cominceranno a girare! Mercoledì e giovedì saranno due ottime giornate per portare avanti i tuoi affari.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì molto promettente per i progetti di lavoro. Mercoledì potrebbe bussare alla tua porta un’occasione da non farsi sfuggire e giovedì arriverà Mercurio a dare un ulteriore slancio agli affari.

Vergine

Martedì qualche single potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine. Mercoledì avrai la Luna favorevole a fornirti di energia in abbondanza, seguito, giovedì, da Mercurio, tuo protettore, ben disposto a riempirti di fortuna!

Bilancia

La settimana comincerà in maniera serena: lunedì sarà la giornata ideale per organizzare una cena fra amici. Giovedì Mercurio raggiungerà una posizione contraria: dovrai fare molta attenzione sul lavoro e nelle questioni pratiche. Domenica, però, protesti ottenere qualche guadagno extra.

Scorpione

Lunedì dovrai prepararti a vivere una sfida amorosa molta calda, quasi bollente! Martedì arriverà l’energico Marte in tuo soccorso, ma mercoledì dovrai usare la massima cautela, perché la Luna contraria potrebbe procurarti qualche spiacevole contrattempo.

Sagittario

In base all’oroscopo di Branko la settimana comincerà a gonfie vele: martedì potrebbe arrivare un’occasione d’oro in amore da non perdere! Mercoledì potresti trovare in un nuovo amico un’ottima guida spirituale. Preparati a vivere un venerdì sera di festa.

Capricorno

Lunedì dovresti mettere da parte le tensioni e i ripensamenti in amore e provare a recuperare l’intesa con il partner, ma martedì potresti inciampare nel tuo smisurato orgoglio. Sabato il Sole sarà in aspetto favorevole e ti donerà una bella carica in più!

Acquario

Questo lunedì dovrai cercare di contenere la tua enorme gelosia, altrimenti finirai con il litigare in coppia. Le tensioni non si placheranno nei due giorni seguenti; mercoledì addirittura potrebbero aumentare: sii prudente! Venerdì dovrai fermarti e rivedere bene le tue finanze.

Pesci

Preparati, perché martedì potrebbero arrivare buone occasioni di lavoro da cogliere al volo. Mercoledì dovrai fermarti a riflettere, perché potresti ritrovarti con del caos emotivo da gestire. Venerdì sera, invece, ti aspetterà una serata passionale da vivere a pieno.