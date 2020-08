Serena Enardu ha rischiato la vita | Appello disperato dell’influencer | Video

Serena Enardu ha rischiato la vita durante i giorni scorsi a causa di ragazzi anonimi che, hanno dato fuoco alla sua auto nei pressi della sua abitazione, poco distante dai supermercati di Via Fiume.

La situazione è stata contenuta grazie a un cliente che, tornando nella sua auto ha notato la macchina di Serena in fiamme allarmando subito i Vigili del Fuoco e la stessa influencer. Un vicino infatti, è corso in aiuto con un estintore cercando di limitare i danni il più possibile.

La ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip terrorizzata dall’accaduto, ha deciso di spiegare nei dettagli quello che è realmente successo ma soprattutto ha chiesto aiuto ai suoi fan su Instagram. Quali sono state le sue parole?

Serena Enardu ha rischiato la vita

L’influencer non si aspettava che qualcuno la odiasse al tal punto di dare fuoco alla sua macchina, lasciandola terrorizzata sia per sé stessa che per suo figlio. Durante la giornata di ieri però, Serena è arrivata al punto di spiegare quello che le era successo ma in particolar modo ha cercato aiuto all’interno del suo profilo Instagram.

L’avvenimento ha così terrorizzato tutte le famiglie di Quartu Sant’Elena e i tantissimi follower che, hanno deciso di scrivere a Serena Enardu per saperne di più e in caso per poterla aiutare. Le parole inaspettate dell’influencer hanno colpito nel profondo i fan che, hanno accolto il suo appello fin dal primo momento. Quali sono state le sue parole?

Ex gieffina chiede aiuto ai suoi fan

Serena Enardu ha rischiato la vita e terrorizzata cerca aiuto nel suo profilo Instagram. La ex gieffina spiega di non sapere ancora chi sia stato a dar fuoco alla sua macchina ma racconta quanto sia stata spaventosa la sola idea che all’interno dell’autovettura ci potesse essere lei ma soprattutto suo figlio.

Un gesto che non si aspettava affatto non pensando che una persona potesse odiarla al tal punto incendiare la sua auto. Serena all’interno delle sue storie Instagram chiede aiuto ai suoi fan sperando che qualcuno delle sue parti possa aver visto qualcosa che aiuto i carabinieri a poter individuare chi sia stato a compiere questo crimine.