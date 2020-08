Calciomercato Crotone – Idee e trattative in corso

Tante idee e trattative in corso per il Crotone prima di iniziare con le ufficializzazioni.

In entrata i calabresi hanno mirato su Christian D’Urso, centrocampista del Cittadella ed ex capitano della Roma primavera, dove in questa stagione si è messo in mostra con il Cittadella fino alla fase dei playoff.

Il progetto della società calabrese sembrerebbe ripartire innanzitutto con la riconferma di alcuni protagonisti della promozione come il difensore Luca Marrone e il centrocampista Ahmad Benali.