Calciomercato Torino – Si avvicina Biglia – Linetty vuole i granata – Non si molla Krunic

Calciomercato Torino che sta entrando nel vivo con trattative portate avanti a ritmo serrato per regalare a Giampaolo i calciatori richiesti come Linetty, Krunic e Biglia.

Biglia sempre più vicino

Lucas Biglia, appena svincolatosi dal Milan è sempre più vicino al Torino. Il centrocampista aveva quasi deciso di rientrare nella sua Argentina, ma la chiamata del Toro gli ha fatto cambiare opinione. Dai primi sondaggi si è passati rapidamente a una trattativa vera e propria, intorno alla quale è crescente la fiducia di tutte le parti. Si ragiona su una base biennale: il Toro ha messo sul piatto un contratto di un anno con un’opzione per il secondo, una prospettiva che al giocatore non dispiace. Per esperienza e caratteristiche e visione può incarnare il “vertice” basso ideale per Giampaolo nella sua mediana a rombo.

Linetty vuole solo il Torino

Karol Linetty è un mix di dinamismo, accelerazioni e anche una spiccata versatilità: il polacco è una mezzala che può interpretare tutti i ruoli del centrocampo. Ha un contratto in scadenza con i blucerchiati al 30 giugno 2021, e lui la decisione l’ha già presa: vuole solamente il Toro, con cui ha già un’intesa. Si sta anche assottigliando la distanza tra i club. Trattativa in evoluzione.

Non si molla Krunic

Continua anche il discorso riguardante Rade Krunic con il Milan, ma è una trattativa che potrà essere impostata più avanti nel tempo, perchè i rossoneri dovranno prima trovare i sostituti di Bonaventura e Biglia prima di liberare un altro centrocampista.

Rientra Iago Falque: Giampaolo lo vuole valutare

È un ben ritrovato quello che si darà a Iago Falque, che il Genoa ha deciso di non riscattare: Giampaolo lo vuole valutare prima di prendere una decisione sul calciatore, che ha comunque dei numeri di tutto rispetto. Quindi solo dopo qualche allenamento il tecnico dirà la sua sul futuro del fantasista.