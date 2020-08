Federico Chiesa – Ruolo, Carriera e Statistiche

Federico Chiesa è figlio d’arte essendo il padre l’ex calciatore Enrico. Nato a Genova nel 1997 è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio. Il suo futuro è ancora in bilico, perchè più volte ha manifestato la voglia di lasciare la Fiorentina per fare il salto di qualità, ma il presidente Commisso pur non chiudendo ufficialmente alla sua cessione chiede una cifra astronomica per liberarlo.

Federico Chiesa: Ruolo

Chiesa gioca come ala sinistra ed è abile nell’accentrarsi e tirare da fuori area col destro; può anche ricoprire il ruolo di ala destra o di seconda punta come già fatto in molte occasioni. E’ ottimo per un 4-3-3, mentre può soffrire se deve ricoprire tutta la fascia, perchè le sue caratteristiche sono prettamente offensive.

Carriera

E’ cresciuto nelle giovanili della Settignanese, squadra di Coverciano, ma a 10 anni è già passato tra le fila della Fiorentina dove ha bruciato le tappe. Ha esordito in Serie A a 18 anni e 10 mesi, grazie all’allora tecnico dei viola Paulo Sousa. Ha giocato poco con l’Under 21 italiana, perchè molto presto è passato nella Nazionale maggiore, dove oggi è un punto fermo. Il suo è un futuro da predestinato.

Statistiche

Nonostante la giovane età, Federico Chiesa ha già sulle spalle 150 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Fiorentina realizzando 33 gol. Il 21 gennaio 2017 ha messo a segno la prima rete in Serie A segnando il terzo gol nella vittoria per 3-0 sul campo del Chievo. Il 18 novembre 2019 ha realizzato il suo primo gol in Nazionale nella partita Italia-Armenia (9-1) disputata a Palermo.

Vanta con l’Under 21 13 presenze e 6 gol, mentre con la Nazionale maggiore sono 17 le volte che è sceso in campo ed è fermo ancora al gol contro l’Armenia.