Zapata – Ruolo, Carriera e Statistiche

Duván Zapata

Attaccante colombiano, classe ’91, dell’Atalanta.

Punta centrale dal fisico imponente che gli permettere di reggere da solo il reparto offensivo, dispone di una buona tecnica e devastante nell’uno contro uno per forza e velocità.

Carriera e Statistiche – Duván Zapata

Duván Zapata viene acquistato nel 2001 dall’América de Cali dove gioca per cinque anni nella primavera del club.

Nel 2008 trova spazio in prima squadra, esordendo il 18 maggio dello stesso anno durante la partita di campionato contro il Boyacá Chicó, conclusasi con la sua prima rete da professionista.

Trascorre due anni con i Diablos Rojos, con 21 partite di campionato e 7 gol segnati, non sufficienti a evitare la retrocessione in Categoría Primera B della squadra.

Nel 2011 passa in prestito all’Estudiantes con il quale debutta il 26 settembre entrando a partita in corso e segnando, dopo pochi minuti, la sua prima rete nella Primera División. Dopo 5 gol segnati in 11 partite il club esercita l’opzione per l’acquisto del cartellino del calciatore.

Nell’agosto 2013 arriva al Napoli. Esordisce in Serie A, il 28 settembre, nella gara esterna contro il Genoa e tre giorni dopo debutta anche in Champions League.

In Champions League, il 22 ottobre 2013, segna il primo gol con il Napoli, contro l’Olympique Marsiglia, dopo essere subentrato nel corso della gara a Gonzalo Higuaín.

I primi gol in Serie A arrivano il 26 marzo 2014, nella vittoria esterna contro il Catania, nella quale mette a segno una doppietta. Nella sua prima stagione con il Napoli mette a segno complessivamente 7 reti in 22 presenze.

Anche nella stagione 2014-2015 il colombiano si ritrova a partire spesso dalla panchina. Il 24 settembre 2014, in occasione della terza giornata di campionato, segna il primo gol stagionale nella partita casalinga contro il Palermo.

Nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League contro lo Slovan Bratislava segna il gol del definitivo 3-0 per i partenopei. Nella partita giocata il 23 febbraio 2015 realizza il suo settimo goal in stagione con il Napoli che lo rende il colombiano con più reti segnate nella storia della squadra napoletana.

Nel luglio del 2015 lascia il Napoli per approdare in prestito all’Udinese, con diritto di riacquisto. Segna la sua prima rete in campionato con la maglia del club friulano contro l’Empoli. Nella prima stagione con l’Udinese gioca 25 partite segnando 8 reti. L’anno seguente gioca invece tutte le 38 gare di campionato, realizzando 10 gol, a cui aggiunge un’ulteriore rete nella sua unica presenza stagionale in Coppa Italia.

Nell’agosto 2017 si trasferisce alla Sampdoria, in prestito con obbligo di riscatto. Debutta con la maglia blucerchiata il 17 settembre contro il Torino, andando in rete dopo soli 16 secondi. Realizza gol decisivi per le vittorie casalinghe contro Milan, Atalanta, Chievo e Juventus, concludendo la sua stagione con 11 reti in 31 presenze.

Nel luglio del 2018 si trasferisce dalla Sampdoria all’Atalanta, in prestito per 12 milioni di euro, con diritto di riscatto per ulteriori 14 milioni.

Fa il suo esordio in maglia nerazzurra il 26 luglio 2018, subentrando dalla panchina nella partita casalinga del secondo turno preliminare di Europa League.

Realizza il suo primo gol con l’Atalanta il 9 agosto, nella sfida del terzo turno preliminare vinta per 4-1 con l’Hapoel Haifa mentre la sua prima rete in Serie A con l’Atalanta arriva nei minuti finali della partita del 4 novembre, vinta per 2-1 con il Bologna, nella quale realizza il gol-vittoria.

Il 9 dicembre decide la trasferta di Udine (1-3) grazie alla sua prima tripletta nel campionato italiano. Il 20 gennaio 2019 realizza una quaterna nella partita vinta per 5-0 sul campo del Frosinone.

In questa stagione Zapata, con i suoi 28 gol stagionali di cui 23 in campionato è uno dei protagonisti dello storico terzo posto in Serie A dell’Atalanta con annessa qualificazione in Champions League.

L’Atalanta arriva a giocare anche la sua terza finale di Coppa Italia, traguardo cui Zapata aveva contribuito con la decisiva doppietta alla Juventus nei quarti di finale, in una vittoria 3-0 che aveva eliminato dalla competizione i detentori delle precedenti quattro edizioni.

Il successivo 17 gennaio 2020 il club bergamasco riscatta definitivamente Zapata dalla Sampdoria: con i 26 milioni totali sborsati tra prestito oneroso e riscatto, il colombiano diventa l’acquisto più costoso di sempre per la società nerazzurra.