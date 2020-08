Paulo Dybala – Ruolo, Carriera, Statistiche

Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione della Juventus. Attaccante argentino classe 1993, soprannominato La Joya (il gioiello, ndr), è di fatto all’apice della sua carriera. Prova ne è anche la sua importantissima richiesta di rinnovo al suo club, la Juventus: il ragazzo ha chiesto un contratto da 15 milioni di euro l’anno. Per la sua compatibilità – a questo punto economica – con Cristiano Ronaldo, il suo futuro alla Juventus è in bilico.

Paulo Dybala: Ruolo

Arrivato dall’Argentina come il classico numero 10 di estro e fantasia, Dybala ha acquisito in Italia man mano, nel corso del tempo, le caratteristiche della classica seconda punta. Giocatore capace di creare opportunità grazie al dribbling nello stretto, di giocare tra le linee di difesa e centrocampo avversarie, ma anche di concludere a rete, sia dalla distanza che dall’interno dell’area di rigore, con potenza e precisione. Abbina all’agilità un ottimo controllo e una splendida capacità di difesa del pallone. Un attaccante completo al punto da potersi adattare – non senza difficoltà – nei ruoli di prima punta e di esterno offensivo. Mancino puro, ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un ottimo tiratore anche di calci da fermo: rigori, punizioni e calci d’angolo. Nel Fantacalcio è una A pura, sia in modalità Classic che in modalità Mantra.

Paulo Dybala: Carriera

Paulo Dybala cresce nelle giovanili e debutta nell’Instituto Cordoba, squadra che nel 2011-12, primo anno da professionista disputato, militava nella Primera B Nacional, la Serie B argentina. Dybala segna 17 reti in 38 partite e i suoi video convincono la dirigenza del Palermo, all’epoca composta da Zamparini e Sogliano, ad investire circa 12 milioni di Euro sul suo cartellino. L’operazione fu controversa per la complessa distribuzione delle percentuali dei diritti sulla proprietà del cartellino del giocatore. Le prime due stagioni in rosanero sono povere di soddisfazioni: nella prima, all’esordio, retrocede in Serie B insieme alla squadra, dopo aver raccolto 27 presenze e 3 reti. Nella stagione successiva in cadetteria contribuisce alla promozione con 28 presenze e 5 reti. Solo alla terza stagione al Palermo, di nuovo in Serie A, il suo talento esplode: 13 reti in 34 presenze nelle quali veste, alcune volte, anche la fascia di capitano.

È l’estate 2015 quando il giocatore viene acquistato dalla Juventus per 32 milioni di Euro più 8 di bonus. In bianconero, in cinque stagioni, raccoglie 228 presenze e 95 reti. Ma sopratutto vince 5 campionati, 3 coppe Italia, 2 Supercoppa Italiana, e raggiunge due volte la finale di Champions League. È stato eletto MVP dalla Lega Serie A al termine della stagione 2019-20.

Paulo Dybala: Statistiche

Paulo Dybala ha totalizzato tra club e nazionale maggiore 389 partite, segnando 135 reti, alla media di 0,35 gol a partita: in pratica un goal ogni tre partite. La media scende nettamente se però si eliminano le gare giocate con la nazionale, dove Paulo ha raccolto solo 2 reti in 29 presenze, di cui molte giocate da subentrato.