Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 18 Agosto 2020

Sono in calo i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 18 agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono 320 i nuovi casi (159 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), 810 i ricoverati, 58 quelli in terapia intensiva, 4 i decessi. Ma ancora in diminuzione i tamponi effettuati: 30.666, seimila in meno di ieri.

I casi totali salgono così a 254.235 da inizio della pandemia. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.867. I pazienti ricoverati con sintomi sono 810 (+23, ieri +23), di cui 58 in terapia intensiva (+2, ieri +1). Le vittime totali sono 35.400.

Per quanto riguarda il numero di test effettuati: l’incremento di tamponi è di 30.666, portando il totale a 7.588.083; i tamponi testati sono quindi 5.500.970.

I dati Regione per Regione

Le regioni con il maggior incremento di contagiati sono state: Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi. Questi i dati del ministero della Salute diffusi il 17 Agosto 2020.

Lombardia 97.423 (+43; ieri +61)

Emilia-Romagna 30.477 (+41, +0,1%; ieri +51)

Veneto 21.256 (+46, +0,2%; ieri +78)

Piemonte 32.100 (+16, +0,1%; ieri +40)

Marche 7.043 (+8, +0,1%; ieri +5)

Liguria 10.474 (+16, +0,2%; ieri +12)

Campania 5.312 (+34, +0,6%; ieri +46)

Toscana 10.854 (+21, +0,2%; ieri +34)

Sicilia 3.780 (+14, +0,4%; ieri +39)

Lazio 9.178 (+51, +0,6%; ieri +68)

Friuli-Venezia Giulia 3.512 (+5, +0,1%; ieri +8)

Abruzzo 3.565 (+5, +0,1%; ieri +2)

Puglia 4.862 (+4, +0,1%; ieri +15)

Umbria 1.549 (+1, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 2.804 (+2, +0,1%; ieri +9)

Calabria 1.352 (+4, +0,3%; ieri +3)

Sardegna 1.500 (+7, +0,5%; ieri +5)

Valle d’Aosta 1.218 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 5.004 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Molise 487 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 485 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Chiusura delle discoteche

Per rallentare la diffusione del contaggio del virus Covid 19, il governo ha deciso per la chiusura delle discoteche in tutta Italia. Misura che era già stata adottata in Calabria e Basilicata. Questo ha suscitato la reazione dei gestori dei locali, che hanno deciso di ricorrere al Tar, ma agitazione anche di alcuni politici. Il governatore veneto Luca Zaia, ad esempio, difende il mondo dei locali: “Stiamo attenti a demonizzare le discoteche”, dice seppur ammettendo che “è difficile essere contrari alla chiusura, perché certe scene che abbiamo visto sono inaccettabili”.

Prossimo aggiornamento coronavirus

Il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia. Come consuetudine il nuovo bollettino con i dati relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati) sarà rilasciato alle ore 18.00.