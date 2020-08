Calciomercato Udinese – È diventata ufficiale poco fa la cessione di Seko Fofana al Lens. Il centrocampista abbandona quindi i colori bianconeri per trasferirsi nel campionato francese. Una trattativa che andava avanti da diversi giorni e che si è concretizzata del tutto soltanto adesso.

Calciomercato Udinese – Ufficiale la cessione di Fofana al Lens

Ultimata quindi la trattativa per la cessione di Fofana al Lens. Dopo quattro stagioni l’ivoriano lascia il Friuli per trasferirsi in Ligue 1. L’accordo è stato raggiunto sulla base di una cifra che varierà tra 10 milioni e 15 milioni di Euro più una percentuale sulla futura rivendita a favore dell’Udinese. Il giocatore ha dichiarato: “Qualche settimana fa il club ha contattato i miei agenti. Quando il Lens ti chiama, ti fa sentire importante. Nessuno si aspettava che venissi qui: avevo altre richieste, ma mi sono posto le domande giuste. È un giorno che aspettavo da molto tempo”.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’Udinese e il tweet pubblicato dall’account ufficiale del club friulano.

Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana.

Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato.

Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia.

A Seko i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale.