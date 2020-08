Calciomercato Fiorentina – Entra nell’orbita anche Paredes – Il Verona chiede Vlahovic

By

Il calciomercato Fiorentina da giorni gira intorno a nomi di centrocampisti, prima Torreira, poi Javi Martinez, oggi Paredes, questo fa capire come Commisso è pronto per piazzare un colpo importante, ma è anche importante sfoltire la rosa. Intanto il Verona ha chiesto il prestito di Vlahovic.

La caccia a Paredes

Secondo le ultime di mercato, tra gli obiettivi del club viola ci sarebbe anche Leandro Paredes del PSG. Per arrivare a Paredes, tuttavia, la Fiorentina potrebbe privarsi di un calciatore importante. La società, infatti, sembrerebbe pronta a cedere uno tra Chiesa e Milenkovic. Una volta completata una cessione si procederà con l’acquisto di diversi calciatori importanti.

Non sarà semplice arrivare all’argentino Paredes ma la Fiorentina proverà a fare come accaduto con Ribery. Il Paris Saint Germain, infatti, sembrerebbe aver messo sul mercato il calciatore al di là del contratto in scadenza nel 2023.

In questa stagione, nonostante le 20 gare tra Ligue 1 e Champions, il suo rendimento non ha convinto Tuchel che lo ha schierato da titolare solo per la metà di queste.

Per ruolo, età (26 anni) e l’esperienza, Leandro Paredes sembrerebbe avere le caratteristiche ideali per il progetto della Fiorentina (che lo chiederebbe intanto in prestito magari con diritto di riscatto).

Il Verona chiede Vlahovic

Il ds Tony D’Amico dell’Hellas Verona avrebbe richiesto il prestito del serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. Già tornato a Firenze dalle vacanze, la risposta del club viola, che non vuole lasciarlo partire a titolo definitivo, è attesa per la prossima settimana.