Nicolò Zaniolo – Ruolo, Carriera e Statistiche

Nicolò Zaniolo

Giovane giocatore della Roma, tra i più promettenti del panorama calcistico europeo, duttile in tutti i ruoli offensivi trequartista, mezz’ala sinistra (suo ruolo naturale) ed esterno destro, dotato di una grande velocità e potenza fisica in aggiunta ad una buona tecnica.

Carriera e Statistiche – Nicolò Zaniolo

L’11 marzo 2017, a 17 anni, esordisce in Serie B con la maglia della Virtus Entella, in quella stagione 2016-2017 ottiene 7 presenze in campionato con l’Entella.

Il 5 luglio 2017 viene acquistato dall’Inter per 2 milioni di euro. Con i nerazzurri si mette in mostra con 13 reti in campionato e conquistando il titolo Primavera, e viene anche convocato in prima squadra da Luciano Spalletti.

Il 26 giugno 2018 viene ceduto a titolo definitivo alla Roma. Esordisce con i giallorossi il 19 settembre, a 19 anni, venendo schierato come titolare nella partita della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid.

Una settimana dopo debutta in Serie A subentrando Javier Pastore nella gara contro il Frosinone. Nelle settimane successive riesce a trovare spazio con l’allenatore Di Francesco, e il 26 dicembre segna il suo primo gol in Serie A nella partita contro il Sassuolo.

Il 12 febbraio, andata degli ottavi di finale di Champions League, realizza le sue prime due reti nelle coppe europee contro il Porto, diventando il più giovane calciatore italiano ad avere segnato una doppietta nella massima competizione.

Termina la stagione con 36 presenze e 6 gol, di cui 4 realizzati in campionato, venendo premiato come miglior giovane della stagione.

Nella stagione successiva Zaniolo debutta anche in Europa League con un gol all’esordio.

Nelle settimane successive realizza 4 gol in campionato fino alla fine dell’anno.

Il 12 gennaio 2020, durante l’ultima partita contro la Juventus, si infortunia rompendosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione al menisco.

Ritorna in campo 6 mesi dopo l’infortunio, il 5 luglio contro il Napoli, subentrando a Kluivert nel secondo tempo.

Torna al gol sei giorni dopo, realizzando una rete nella partita contro il Brescia.