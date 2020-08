F1 News – Caso Racing Point: accuse indirette a Toto Wolff?

La Racing Point è stata denominata Mercedes rosa per la sua enorme somiglianza con il progetto 2019 portato in pista dalla casa di Stoccarda. Ma la situazione politica all’interno della Formula 1 è tale che anche le richieste di chiarimento sulla faccenda dei brake ducts si sono trasformate in ipotesi su coinvolgimenti di persone ben oltre la cerchia della scuderia di Silverstone.

In particolare l’ex team principal di Spyker e Hispania Racing Team, Colin Kolles, ha dichiarato che questa indagine sarebbe un “attacco diretto a Toto Wolff“. Secondo il manager, che dopo la Formula 1 ha riversato il suo impegno nelle gare endurance, “la Racing Point non è stata solamente copiata tramite foto, ma c’è stato accesso anche ai dati relativi a queste parti. Mercedes ha ceduto un modello al 60% per la galleria del vento e una show car completa da cui trarre spunto. Se fossi nel gruppo Daimler mi chiederei perché il capo delle attività del team sia spesso in vacanza a Gstaad, e perché accadono queste vicende che appaiono non del tutto conformi. La Formula 1 dovrà cercare di fermare questa corsa alla copia perché altrimenti i piccoli team diventeranno completamente dipendenti dai grandi costruttori: finiranno per fare tutto quello che gli viene detto senza contestare“.

Kolles fa riferimento a Gstaad perché si tratta di una meta frequentata abitualmente da Lawrence Stroll, il proprietario della Racing Point. Christijan Albers, altro ex del paddock, ha spiegato il concetto al quotidiano De Telegraaf: “Si nota come i media stiano aumentando la pressione e Wolff sta cercando al contempo di limitare i danni. Sa che gli attacchi a Racing Point sono anche accuse indirette verso di lui“.