Luigi Sepe – Ruolo, Carriera, Statistiche

Luigi Sepe è stato il portiere titolare del Parma nella stagione 2019/20. Il giocatore è al centro di diverse voci di mercato: potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione ed andare a difendere i pali di un’altra squadra. Ne analizziamo qui ruolo, carriera e statistiche.

Luigi Sepe: Ruolo

Luigi Sepe è quello che si può definire a tutti gli effetti un portiere moderno: bravo tra i pali, abile con i piedi nell’impostazione del gioco. Esplosivo, dinamico, ha una ottima reattività tra i pali anche determinato dalle capacità di posizionamento. È migliorato nel corso della carriera nelle uscite e nell’aiuto ai compagni della difesa. Nell’ultima stagione è stato uno dei “pararigori” del campionato: ne ha neutralizzati tre dei nove subiti.

Luigi Sepe: Carriera

Cresce nelle giovanili del Napoli, squadra con la quale esordisce in Serie A appena diciassettenne, nel corso di una stagione in cui lui era il quinto del Napoli e nella quale si infortunano tutti gli estremi difensori della prima squadra. La sua unica presenza è nel 2-1 subìto a Firenze, dove incassa entrambe le reti. Tornerà a vestire la maglia azzurra nella stagione 2017/18, quando raccoglierà tre presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel mezzo il prestito al Pisa, quello al Lanciano, dove incontra per la prima volta D’Aversa che lo rivorrà al Parma, quello all’Empoli dove si fa notare con Sarri in panchina, e quello alla Fiorentina nella quale non trova spazio se non in Europa League. Dopo la stagione da terzo al Napoli, quella delle tre presenze totali, viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Parma. Con gli scudati trova continuità e rendimento, giocando trentotto partite nella prima stagione e trentaquattro nella seconda, quella successiva al riscatto definitivo, nella quale subisce un grave infortunio le cui conseguenze vengono “attutite” dall’interruzione della stagione. In questo momento le voci di mercato, alimentate dal suo agente, lo vogliono vicino al Torino.

Luigi Sepe: Statistiche

Luigi Sepe ha raccolto, tra Serie A, B e C, 181 presenze in campionato e 202 totali, se si considerano anche le partite di Coppa Italia ed Europa League. Ha subito 244 reti in carriera. Nel 2013/14, quando era al Lanciano, è stato nominato miglior portiere della Serie B. Ha vestito per 4 volte la maglia della Nazionale Under 18 e per 3 volte quella dell’Under 19.