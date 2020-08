Quali sono i segni zodiacali più ottimisti? Ecco la classifica

C’è chi affronta i problemi con ottimismo, chi con senso della realtà, chi abbandonandosi alla disperazione. Si tratta di reazioni individuali che si possono controllare o modificare fino a un certo punto, lavorando sul carattere e facendosi aiutare dal partner e dagli amici. Ma i tratti salienti della personalità rimarranno invariati negli anni e nonostante gli eventi. Vediamo, ora quali sono i segni più ottimisti dello zodiaco, quelli sempre pronti a dare coraggio agli altri, nonostante le avversità.

1)Leone

È un segno che desidera, sicuramente, stare sempre al centro dell’attenzione e talvolta irrita per il suo egocentrismo, ma è dotato di grande entusiasmo per la vita e di grande positività, convinto che i problemi siano solo delle sfide. Pertanto è sempre in grado di incoraggiare gli altri, di essere d’esempio, di spronare il gruppo a non arrendersi neppure davanti alle difficoltà, ad andare avanti, a testa alta e con un sorriso. Questa caratteristica rende il leone il leader ideale, in qualsiasi situazione.

2)Ariete

Il segno è dotato di un grande entusiasmo e di un grande sprint ed energia. È entusiasta della vita e, anche se talvolta può irritare per via della sua volontà di stare sempre al centro della scena e di apparire sempre migliore rispetto agli altri, è al tempo stesso in grado di ricaricare le batterie del gruppo o del singolo. Riesce a incitare sempre chi gli sta intorno, anche e soprattutto nei momenti più duri. La sua positività non deriva da un atteggiamento di superficialità, ma dall’intima convinzione che piangere e disperarsi serva a ben poco. Molto meglio e molto più utile attrezzarsi per combattere.

3)Sagittario

È un segno positivo, in grado come pochi di trasmettere energia alle persone che lo circondano. Il suo entusiasmo nei confronti della vita gli deriva dall’aver molto visto e molto vissuto. E dall’aver, quindi, compreso che la vita va sempre vissuta fino in fondo. In sostanza, vale sempre la pena vivere con intensità, secondo il sagittario. Questo nonostante i problemi che possono insorgere nel realizzare un progetto e gli ostacoli in cui ci si può imbattere sul proprio cammino.

4)Toro

Il segno, in realtà, è incredibilmente realista. Conosce i limiti delle cose e delle sue possibilità e non andrebbe mai oltre. Non è il classico segno che sprizza entusiasmo da tutti i pori, però nel fare le cose è sempre orientato al raggiungimento del risultato e tutti i suoi sforzi saranno impegnati su questo fronte. Anche questa può essere considerata una predisposizione positiva dell’animo, di natura, diciamo, pragmatica. Il toro, da buon segno di terra, è, poi, in grado di controllare sempre i nervi, anche quando la tensione è al massimo.

5)Gemelli

Non è il classico “segno positivo”, ma sa, comunque, infondere coraggio ed energia alle persone che condividono con lui la sua quotidianità. A questo contribuisce il suo spirito sempre leggero e il suo spontaneo entusiasmo per la vita e le sorprese che essa può riservare. Sa essere un ottimo amico e, se qualcuno ha bisogno di un consiglio e di un momento di conforto, il segno dei gemelli sa sempre come essere presente in modo costruttivo.