Calciomercato – Affari e trattative 19 agosto – Milan: Ibra vicino al rinnovo – Napoli si lavora per Veretout – Lazio ora insegue James

Il calciomercato continua ad andare avanti senza sosta, anche oggi sono previsti molti affari e tante trattative da mettere in piedi o da portare avanti. Ecco cosa può accadere in questo 19 agosto.

Milan: Ibra più vicino al rinnovo

Il dubbio del Milan è certamente legato a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha risolto quasi tutti i problemi rossoneri dal suo arrivo e, insieme al lavoro di Stefano Pioli, ha rilanciato la squadra in classifica specialmente nel post-lockdown. La situazione è ancora di stallo con l’attaccante che chiede 7,5 milioni di euro all’anno mentre la società si ferma a 6 compresi i bonus, con una distanza che resta e per il momento non si è accorciata. Il rapporto fra il tecnico ex Fiorentina e Zlatan è sempre stato ottimo, sia dai tempi della quarantena che adesso. I contatti fra i due continuano ad essere frequenti e chissà che questa non possa essere un arma un più per convincere la stella a trovare un accordo e a prolungare la propria esperienza al Milan.

Napoli: per il centrocampo Gattuso pensa a Veretout

Gennaro Gattuso è deciso. Il tecnico del Napoli vuole affidare le chiavi del centrocampo a Jordan Veretout. Il centrocampista francese potrebbe lasciare la Roma e, ora che il closing per il passaggio a Friedkin è stato formalizzato, il mercato può sbloccarsi. Il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto 22 milioni di euro.

Intanto nella giornata di ieri sono stati prolungati i contratti di Elmas, Mario Rui e Di Lorenzo fino al 2025.

Lazio: ora il sogno è James

La Lazio dopo aver perso David Silva starebbe cercando un giocatore della stessa caratura dello spagnolo. Il nome più gettonato sarebbe quello di James Rodriguez del Real Madrid, ma si punta anche a un cavallo di ritorno come Felipe Anderson e a Rodrigo De Paul. Per la difesa, invece, il sogno è un altro Silva, Thiago. L’ex giocatore del Milan vorrebbe però tornare in Brasile, ma prima vuole regalare al PSG l’agognata Champions League.

La Roma rivuole Smalling

Riportare Chris Smalling a Roma. È questo l’obiettivo di Dan Friedkin e della nuova dirigenza. Il difensore inglese è rientrato al Manchester United dopo la stagione trascorsa nella Capitale in prestito. Adesso la squadra mercato guidata da Fienga e De Sanctis potrebbe puntare all’acquisto del giocatore dei Red Devils.