Nilufar Addati arrabbiata contro il web | La verità sul flirt dopo Uomini e Donne | Video

Nilufar Addati si mostra molto arrabbiata con il web e con tutti i giornalisti e non che, nelle ultime settimane avrebbero inventato un presunto flirt tra lei e Andrea Petagna. L’ex tronista però, non si tira indietro e spiega quello che pensa sui gossip e la sua vita privata.

L’influencer dopo la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi ha deciso di tenere ben segreta la sua vita privata preferendo non creare nessuno finto scandalo su di essa ma soprattutto per non finire nel mirino degli stessi social. La presunta frequentazione con Andrea però, ha scatenato in Nilufar tantissima rabbia decidendo di spiegare come stanno realmente le cose all’interno del suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Nilufar Addati arrabbiata contro il web

La ex tronista decide di non dar spazio alle continue chiacchiere sul suo conto soprattutto in merito alla sua vita privata, decidendo di spiegare una volta per tutte come stanno realmente le cose. Nelle ultime settimane, l’influencer è stata più volte vista insieme a Andrea Petagna, calciatore del Napoli. Le indiscrezioni sembrano infatti essere arrivate proprio da Deianira Marzano e alcuni utenti che, li hanno beccati all’interno di alcuni locali insinuando così un’ipotetica frequentazione che, andava ben oltre l’amicizia.

Proprio per questo le tantissime pagine di spettacolo e alcuni settimanali hanno così accusato Nilufar di avere una nuova storia d’amore con il calciatore, spingendola a dover smentire tutto all’interno delle sue storie Instagram. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista indignata

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Nilufar Addati arrabbiata contro il web ma sembrerebbe proprio che, le tantissime bugie uscite sul suo conto non le abbiano lasciato nessuno scampo. L’influencer ha così deciso di spiegare all’interno delle storie Instagram quello che realmente pensa delle tantissime affermazioni su di lei.

La ex tronista indignata ha spiegato di non voler mettere in piazza la sua vita privata smentendo così il presunto flirt con Andrea Petagna. Tra i due infatti, c’è solamente una grandissima amicizia e la stessa Nilufar ha spiegato che, se in futuro di sarà un qualcosa di più con chiunque lei voglia sarà lontano dal condividerlo con i social. Secondo il suo punto di vista infatti, alcuni giornalisti o pseudo tali dovrebbero informarsi meglio prima di scrivere alcune affermazioni sul suo conto.